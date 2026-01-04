Arts
Новости
3 янв 2026

TONY IOMMI: «Я обязательно выпущу свой сольный альбом в 2026»



TONY IOMMI в конце прошлого года опубликовал видео с его итогами:

«Привет всем. Надеюсь, у вас было отличное Рождество. Мы прекрасно провели время. 2025 год для меня начался очень хорошо. У нас вышло переиздание альбома "Eternal Idol" с Тони Мартином. Вскоре после этого барабанщик Робби Уильямса Карл Бразил спросил меня, не хочу ли я сыграть на треке с Робби, на что я, конечно, ответил: "Да, было бы здорово". Насколько я понимал, это должен был быть трек для альбома, но потом Робби выпустил его как сингл, что ещё лучше. И мы сняли для него видео. Трек назывался "Rocket", и мне он очень понравился. Для меня это было что-то совершенно новое. Мы также запустили мой новый веб-сайт, чем я был очень доволен. Оригинальные участники SABBATH собрались все вместе, и нам вручили награду Freedom Of The City от Бирмингема, что было просто потрясающе. Я и не думал, что мы когда-нибудь получим такую награду, это большая честь. А ещё в Бирмингеме провели "Summer Of Sabbath", в рамках которого на стенах развесили много картин, посвящённых SABBATH, и это было действительно здорово. Весь Бирмингем стал чем-то вроде города SABBATH. Было очень приятно увидеть Оззи, Bill'a и Geezer'a на церемонии Freedom Of The City. И в тот момент, конечно, мы были заняты репетициями к шоу "Back To The Beginning" на арене Villa в Бирмингеме. И количество групп, которые пришли поддержать SABBATH, было просто невероятным. Это замечательное событие. И, конечно, это принесло много денег на благотворительность. Очень жаль и грустно, что Оззи ушёл от нас через пару недель после этого, да будет ему земля пухом.

И к более радостным событиям: у меня вышел ограниченный тираж усилителя Laney TI100. Я также использовал их на шоу «Back To Beginning», это действительно отличные усилители. Они мне очень нравятся. Laney проделали отличную работу. А в августе я выпустил звукосниматель Gibson Tony Iommi. Затем в сентябре мы провели вторую серию "Black Sabbath — The Ballet", которая прошла просто великолепно. Билеты в Англии были полностью распроданы. Карлос Акоста (директор Бирмингемского королевского балета) и вся его команда проделали просто потрясающую работу. Я играл с ними на нескольких концертах в Лондоне и в Бирмингеме. Всё прошло очень хорошо. Эти танцоры, хореографы и все остальные просто невероятные, я снимаю перед ними шляпу. Очень здорово.

Затем в ноябре и декабре мы провели лотерею гитар для больницы Heartlands, для их нового онкологического отделения. Мы пытались собрать деньги, чтобы купить койки и всё необходимое оборудование. Я рад сообщить, что мы собрали 53 000 фунтов, что просто потрясающе. Спасибо вам, ребята. Кроме того, очень скоро выйдет документальный фильм о Gibson — в 2026 году. Я обязательно выпущу свой сольный альбом. И я с нетерпением жду этого. Мне нравится этим заниматься, это очень весело, и я надеюсь, что вам он понравится. Но я буду держать вас в курсе, как будут развиваться события и когда он выйдет. А пока счастливого Нового года и берегите себя. Всего наилучшего».




4 янв 2026
Kramer
Не уходи хотя бы Ты, Айомми.
