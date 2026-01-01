TONY IOMMI: «Я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался»

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Великобритания
3 авг 2024 :
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Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью
26 июл 2024 :
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TONY IOMMI представил новое видео
25 июл 2024 :
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TONY IOMMI готовит новый сингл
7 июл 2024 :
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Трейлер фотокниги TONY IOMMI
1 июл 2024 :
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Выходит фотокнига TONY IOMMI
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TONY IOMMI работает над новыми песнями
6 янв 2024 :
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TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса
7 июл 2023 :
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TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого
20 ноя 2022 :
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TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH
26 сен 2022 :
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BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»
21 дек 2021 :
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TONY IOMMI: «А у меня в телефоне 500 риффов!»
7 дек 2021 :
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Smell(s) Like
teen spirit TONY IOMMI
6 дек 2021 :
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Гитарист BLACK SABBATH назвал гитариста QUEEN «богом рока»
29 ноя 2021 :
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TONY IOMMI о новом треке
26 ноя 2021 :
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Новое видео TONY IOMMI & Xerjoff
21 ноя 2021 :
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TONY IOMMI встретился с конодонтом
12 окт 2021 :
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В честь TONY IOMMI назвали конодонта
25 май 2021 :
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TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»
1 апр 2021 :
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Гитарист BLACK SABBATH: «Я не думаю, что рок умрёт»
19 фев 2021 :
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Гитарист BLACK SABBATH — тоже!
7 фев 2021 :
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TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH
5 фев 2021 :
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TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»
13 янв 2021 :
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Доступна фигурка TONY IOMMI
18 окт 2020 :
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TONY IOMMI и NICK MASON записали песню
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TONY IOMMI может записать что-то для сериала
28 май 2020 :
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TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH
7 май 2020 :
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TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»
17 апр 2020 :
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TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе
8 апр 2020 :
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TONY IOMMI проводит аукцион
7 апр 2020 :
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TONY IOMMI о релизе нового материала
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TONY IOMMI о 2019 годе
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TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила
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TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"
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TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома
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TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»
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TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival
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TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч
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TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки
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Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии
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TONY IOMMI: «Рак может вернуться»
12 сен 2017 :
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TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»
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TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом
15 июн 2017 :
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TONY IOMMI отвечает на вопросы
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TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом
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TONY IOMMI успешно прооперирован
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TONY IOMMI подарил родному городу песню
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TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
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5 мар 2016 :
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TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
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13 май 2015 :
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19 апр 2015 :
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TONY IOMMI: «Я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался»
В новом интервью TONY IOMMI поговорил в новом альбоме «From The Dark», который выйдет 23 октября на лейбле BMG. Отметив, что прошёл уже 21 год с момента выпуска его последнего сольного альбома, Айомми объяснил, почему именно сейчас настало подходящее время для выпуска «From The Dark»:
«Конечно, мы не знали, что случится с Оззом, но я работал над этим материалом в течение некоторого времени, просто записывая идеи. И от меня не требовалось создавать альбом за шесть недель или около того. Я мог заниматься этим в своё удовольствие, потому что у нас не было контракта. Я смог организовать работу таким образом: каждый понедельник и вторник я приходил в домашнюю студию со звукоинженером Mike'ом Exeter'ом и записывал какие-то идеи. Иногда у нас не получалось, иногда получалось, и мы работали в своё удовольствие, что было просто великолепно, потому что не было никакого давления».
Что касается названия альбома «From The Dark», Tony сказал:
«Это строчка из текста Jorn Lande, нашего вокалиста. У него довольно много текстов, но не спрашивайте меня об этом сейчас. Название действительно взято оттуда».
На вопрос о том, почему он выбрал именно Lande для исполнения всех ведущих вокальных партий на «From The Dark», Iommi ответил:
«Он многое сделал. Он был в MASTERPLAN и участвовал в различных других проектах, у него были собственные сольные альбомы и гастроли. Так что он уже давно на сцене. Мне очень понравился его голос. И, что забавно, когда мы устраивали трибьют Ронни Джеймсу Дио на фестивале High Voltage 2010 в Виктория-парке в Лондоне, именно его мы выбрали для исполнения этих песен».
Tony также рассказал о своём творческом сотрудничестве с Jorn'ом в сочинении песен:
«Это был постоянный обмен идеями. Я придумывал рифф и основную концепцию трека. А потом Jorn обычно что-нибудь напевал под это, и я мог потом изменить рифф, подумав: "Может, вставить сюда другой рифф?" Так что всё происходило как-то так. Он приходил ко мне домой и что-нибудь напевал. Я говорил: "Да, нам нравится". И вот так мы и работали на самом деле… А он никогда не был доволен результатом. Нам приходилось говорить: "Всё нормально. Оставь так". Потому что он говорил: "Я могу сделать лучше". А мы такие: "Нет, нет, так и должно быть". Нужно уловить эту эмоцию. Дело не в том, чтобы добиться совершенства. Дело в том, как это воспринимается в эмоциональном плане».
На вопрос, что вдохновляет его продолжать сочинять металл-риффы спустя более пяти десятилетий карьеры, Tony ответил:
«Это у меня в крови. Я просто не могу остановиться… Если я сажусь с гитарой, у меня сразу появляется рифф. Мне нравится этим заниматься, и я думаю, что это полезно и для мозга. Это единственное, что я умею делать. Если вы попросите меня заняться чем-то другим, я буду бесполезен. Я получаю удовольствие от творчества.
Ещё с самых первых дней BLACK SABBATH, когда мы собирались в репетиционном зале, я придумывал рифф, а остальные ребята говорили: "Да, нам нравится". А потом мы над ним работали. И сейчас всё точно так же. Я что-то играю и думаю: "Мне это нравится. Оставлю это и добавлю к этому что-нибудь". На самом деле мы всегда так и делали».
Что касается возможности выступлений со своей сольной группой, Tony сказал:
«Всё возможно. На данный момент никаких планов нет, но, опять же, моя жизнь не так уж тщательно спланирована. Мы просто действуем по обстоятельствам, если что-то происходит. И я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался».
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