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TONY IOMMI: «Я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался»



В новом интервью TONY IOMMI поговорил в новом альбоме «From The Dark», который выйдет 23 октября на лейбле BMG. Отметив, что прошёл уже 21 год с момента выпуска его последнего сольного альбома, Айомми объяснил, почему именно сейчас настало подходящее время для выпуска «From The Dark»:



«Конечно, мы не знали, что случится с Оззом, но я работал над этим материалом в течение некоторого времени, просто записывая идеи. И от меня не требовалось создавать альбом за шесть недель или около того. Я мог заниматься этим в своё удовольствие, потому что у нас не было контракта. Я смог организовать работу таким образом: каждый понедельник и вторник я приходил в домашнюю студию со звукоинженером Mike'ом Exeter'ом и записывал какие-то идеи. Иногда у нас не получалось, иногда получалось, и мы работали в своё удовольствие, что было просто великолепно, потому что не было никакого давления».



Что касается названия альбома «From The Dark», Tony сказал:



«Это строчка из текста Jorn Lande, нашего вокалиста. У него довольно много текстов, но не спрашивайте меня об этом сейчас. Название действительно взято оттуда».



На вопрос о том, почему он выбрал именно Lande для исполнения всех ведущих вокальных партий на «From The Dark», Iommi ответил:



«Он многое сделал. Он был в MASTERPLAN и участвовал в различных других проектах, у него были собственные сольные альбомы и гастроли. Так что он уже давно на сцене. Мне очень понравился его голос. И, что забавно, когда мы устраивали трибьют Ронни Джеймсу Дио на фестивале High Voltage 2010 в Виктория-парке в Лондоне, именно его мы выбрали для исполнения этих песен».



Tony также рассказал о своём творческом сотрудничестве с Jorn'ом в сочинении песен:



«Это был постоянный обмен идеями. Я придумывал рифф и основную концепцию трека. А потом Jorn обычно что-нибудь напевал под это, и я мог потом изменить рифф, подумав: "Может, вставить сюда другой рифф?" Так что всё происходило как-то так. Он приходил ко мне домой и что-нибудь напевал. Я говорил: "Да, нам нравится". И вот так мы и работали на самом деле… А он никогда не был доволен результатом. Нам приходилось говорить: "Всё нормально. Оставь так". Потому что он говорил: "Я могу сделать лучше". А мы такие: "Нет, нет, так и должно быть". Нужно уловить эту эмоцию. Дело не в том, чтобы добиться совершенства. Дело в том, как это воспринимается в эмоциональном плане».



На вопрос, что вдохновляет его продолжать сочинять металл-риффы спустя более пяти десятилетий карьеры, Tony ответил:



«Это у меня в крови. Я просто не могу остановиться… Если я сажусь с гитарой, у меня сразу появляется рифф. Мне нравится этим заниматься, и я думаю, что это полезно и для мозга. Это единственное, что я умею делать. Если вы попросите меня заняться чем-то другим, я буду бесполезен. Я получаю удовольствие от творчества.

Ещё с самых первых дней BLACK SABBATH, когда мы собирались в репетиционном зале, я придумывал рифф, а остальные ребята говорили: "Да, нам нравится". А потом мы над ним работали. И сейчас всё точно так же. Я что-то играю и думаю: "Мне это нравится. Оставлю это и добавлю к этому что-нибудь". На самом деле мы всегда так и делали».



Что касается возможности выступлений со своей сольной группой, Tony сказал:



«Всё возможно. На данный момент никаких планов нет, но, опять же, моя жизнь не так уж тщательно спланирована. Мы просто действуем по обстоятельствам, если что-то происходит. И я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался».







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