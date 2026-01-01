Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с выступления SCORPIONS 33
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с выступления SCORPIONS 33
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
[= ||| все новости группы



*

Iommi

*



5 авг 2026 : 		 TONY IOMMI: «Я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался»

31 июл 2026 : 		 TONY IOMMI: «Изначально я хотел позвать GEEZER BUTLER, но он не смог»

30 июл 2026 : 		 BECKY BALDWIN о работе с TONY IOMMI

29 июл 2026 : 		 Jørn Lande на новом альбоме TONY IOMMI

28 июл 2026 : 		 TONY IOMMI намекает на новую музыку

12 янв 2026 : 		 Первый эпизод "Iommi: The Godfather Of Heavy Metal"

5 янв 2026 : 		 GEEZER BUTLER: «TONY IOMMI работает с замечательным шведским вокалистом»

3 янв 2026 : 		 TONY IOMMI: «Я обязательно выпущу свой сольный альбом в 2026»

10 дек 2025 : 		 TONY IOMMI собрал 50,000 фунтов

6 ноя 2025 : 		 TONY IOMMI поможет больнице

24 окт 2025 : 		 TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"

11 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «На прицеле есть один вокалист!»

23 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новом видео Робби Уильямса

21 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новой песне Робби Уильямса

14 май 2025 : 		 TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH

3 янв 2025 : 		 TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!

30 ноя 2024 : 		 TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»

18 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

12 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

11 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

10 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

27 сен 2024 : 		 TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса

15 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

8 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 авг 2024 : 		 TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY IOMMI: «Я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался»



zoom
В новом интервью TONY IOMMI поговорил в новом альбоме «From The Dark», который выйдет 23 октября на лейбле BMG. Отметив, что прошёл уже 21 год с момента выпуска его последнего сольного альбома, Айомми объяснил, почему именно сейчас настало подходящее время для выпуска «From The Dark»:

«Конечно, мы не знали, что случится с Оззом, но я работал над этим материалом в течение некоторого времени, просто записывая идеи. И от меня не требовалось создавать альбом за шесть недель или около того. Я мог заниматься этим в своё удовольствие, потому что у нас не было контракта. Я смог организовать работу таким образом: каждый понедельник и вторник я приходил в домашнюю студию со звукоинженером Mike'ом Exeter'ом и записывал какие-то идеи. Иногда у нас не получалось, иногда получалось, и мы работали в своё удовольствие, что было просто великолепно, потому что не было никакого давления».

Что касается названия альбома «From The Dark», Tony сказал:

«Это строчка из текста Jorn Lande, нашего вокалиста. У него довольно много текстов, но не спрашивайте меня об этом сейчас. Название действительно взято оттуда».

На вопрос о том, почему он выбрал именно Lande для исполнения всех ведущих вокальных партий на «From The Dark», Iommi ответил:

«Он многое сделал. Он был в MASTERPLAN и участвовал в различных других проектах, у него были собственные сольные альбомы и гастроли. Так что он уже давно на сцене. Мне очень понравился его голос. И, что забавно, когда мы устраивали трибьют Ронни Джеймсу Дио на фестивале High Voltage 2010 в Виктория-парке в Лондоне, именно его мы выбрали для исполнения этих песен».

Tony также рассказал о своём творческом сотрудничестве с Jorn'ом в сочинении песен:

«Это был постоянный обмен идеями. Я придумывал рифф и основную концепцию трека. А потом Jorn обычно что-нибудь напевал под это, и я мог потом изменить рифф, подумав: "Может, вставить сюда другой рифф?" Так что всё происходило как-то так. Он приходил ко мне домой и что-нибудь напевал. Я говорил: "Да, нам нравится". И вот так мы и работали на самом деле… А он никогда не был доволен результатом. Нам приходилось говорить: "Всё нормально. Оставь так". Потому что он говорил: "Я могу сделать лучше". А мы такие: "Нет, нет, так и должно быть". Нужно уловить эту эмоцию. Дело не в том, чтобы добиться совершенства. Дело в том, как это воспринимается в эмоциональном плане».

На вопрос, что вдохновляет его продолжать сочинять металл-риффы спустя более пяти десятилетий карьеры, Tony ответил:

«Это у меня в крови. Я просто не могу остановиться… Если я сажусь с гитарой, у меня сразу появляется рифф. Мне нравится этим заниматься, и я думаю, что это полезно и для мозга. Это единственное, что я умею делать. Если вы попросите меня заняться чем-то другим, я буду бесполезен. Я получаю удовольствие от творчества.
Ещё с самых первых дней BLACK SABBATH, когда мы собирались в репетиционном зале, я придумывал рифф, а остальные ребята говорили: "Да, нам нравится". А потом мы над ним работали. И сейчас всё точно так же. Я что-то играю и думаю: "Мне это нравится. Оставлю это и добавлю к этому что-нибудь". На самом деле мы всегда так и делали».

Что касается возможности выступлений со своей сольной группой, Tony сказал:

«Всё возможно. На данный момент никаких планов нет, но, опять же, моя жизнь не так уж тщательно спланирована. Мы просто действуем по обстоятельствам, если что-то происходит. И я уже сделал несколько вещей, о которых никогда не задумывался».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 177

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом