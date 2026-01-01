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Jørn Lande на новом альбоме TONY IOMMI



World Alone, новое видео TONY IOMMI, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового, первого за 21 год, сольного альбома "From The Dark", релиз которого намечен на 23 октября:



1. Over The Violent Sun

2. Black Times

3. World Alone

4. Beyond The Dead

5. Stormwatcher

6. Death Wake

7. Return Of The Arbalist

8. Legacy

bonus tracks in mediabook:

9. Scent Of Dark

10. Deified (extended version)







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