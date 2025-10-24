Arts
Новости
Новости
24 окт 2025 : 		 TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"

11 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «На прицеле есть один вокалист!»

23 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новом видео Робби Уильямса

21 май 2025 : 		 TONY IOMMI в новой песне Робби Уильямса

14 май 2025 : 		 TONY IOMMI о балете BLACK SABBATH

3 янв 2025 : 		 TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!

30 ноя 2024 : 		 TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»

18 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

12 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

11 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

10 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 окт 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

27 сен 2024 : 		 TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса

15 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

8 сен 2024 : 		 Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES

5 авг 2024 : 		 TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI

3 авг 2024 : 		 Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью

26 июл 2024 : 		 TONY IOMMI представил новое видео

25 июл 2024 : 		 TONY IOMMI готовит новый сингл

7 июл 2024 : 		 Трейлер фотокниги TONY IOMMI

1 июл 2024 : 		 Выходит фотокнига TONY IOMMI

13 июн 2024 : 		 TONY IOMMI работает над новыми песнями

6 янв 2024 : 		 TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса

7 июл 2023 : 		 TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого

20 ноя 2022 : 		 TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH

26 сен 2022 : 		 BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»
TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"



TONY IOMMI неожиданно для зрителей появился на открытии "Black Sabbath - The Ballet" и исполнил Paranoid. Brian May, который был в зале в этот вечер, написал:

«Ух ты! Истинный отец хэви-металла заставляет этот прекрасный инструмент петь, как птичка вечером в Sadlers Wells. Tony Iommi, оркестр из 40 человек и актерский состав из 50 танцоров — все это украшает великолепную постановку Black Sabbath The Ballet. Горжусь тем, что могу назвать этого бесконечно скромного и великодушного гения своим другом!»




24 окт 2025
resurgamresponses
Айомми молодец, о чем базел
просмотров: 157

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
