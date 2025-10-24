сегодня



TONY IOMMI выступил с "Black Sabbath - The Ballet"



TONY IOMMI неожиданно для зрителей появился на открытии "Black Sabbath - The Ballet" и исполнил Paranoid. Brian May, который был в зале в этот вечер, написал:



«Ух ты! Истинный отец хэви-металла заставляет этот прекрасный инструмент петь, как птичка вечером в Sadlers Wells. Tony Iommi, оркестр из 40 человек и актерский состав из 50 танцоров — все это украшает великолепную постановку Black Sabbath The Ballet. Горжусь тем, что могу назвать этого бесконечно скромного и великодушного гения своим другом!»





