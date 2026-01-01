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*Видео с выступления SCORPIONS 31
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
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Iommi

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BECKY BALDWIN о работе с TONY IOMMI



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BECKY BALDWIN также поделилась своими впечатлениями о работе с TONY IOMMI:

«Мне было тяжело держать всё это в секрете, но я уверена, что к настоящему моменту большинство из вас уже видело эту новость!

Я работала над альбомом вместе с родоначальником хеви-металла, самим мастером риффов, господином @tonyiommi... И вчера мы выпустили первый сингл из этого альбома, наконец-то представив совершенно новый состав, в который также входят блестящий @brazil.karl за барабанами и @jornofficialmusic с его просто потрясающим вокальным талантом. Сингл "World Alone" уже доступен для прослушивания, а предзаказы как на этот сингл на 7-дюймовом виниле, так и на альбом "From The Dark" открыты.

Эта фотография была сделана в конце нашей первой сессии записи, в тот день, когда мы встретились. Я до сих пор не могу поверить, что такая большая честь может быть реальностью, и я так нервничала, играя с Tony его песню без какой-либо подготовки, что была уверена: как только я выйду из комнаты, они сразу же начнут искать другого басиста. Я спросила: "Может, сфотографируемся быстро вместе, на случай, если я тебя больше никогда не увижу?" Tony рассмеялся и сказал: "Ты вернёшься сюда через две недели на следующую сессию!" Но он удовлетворил мою просьбу. И я всё равно не очень-то ему поверила!

Но прошло 8 месяцев, и вот мы здесь: нервозность улетучилась, и я и правда записала все басовые партии для его невероятного альбома. Я так горжусь тем, что стала участницей этого проекта, и мы просто в восторге от результатов работы с продюсером @mikeexeter. Я уже слушала финальные миксы, и знаю, что остальная часть альбома выйдет в октябре. Теперь я просто вынуждена верить, что всё это по-настоящему.

Спасибо всем за огромную поддержку и тонны сообщений после анонса первого сингла. Спасибо Tony, группе и команде за удивительную работу и за то, что вы продолжаете историю величия хеви-металла, сохраняя при этом скромность, искренность, преданность и уважение!»




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