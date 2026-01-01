BLAZE BAYLEY могут ввести с IRON MAIDEN в ЗСРнР



BLAZE BAYLEY, который пел в IRON MAIDEN более 25 лет назад, был включён в список участников легендарной британской группы, номинированных на включение в Зал славы рок-н-ролла в 2026 году.

25 февраля, когда Зал славы рок-н-ролла обнародовал список из 17 групп, номинированных на включение в Зал славы в 2026 году, IRON MAIDEN снова оказались в числе номинантов. Это уже третья номинация группы после того, как она не прошла отбор в 2021 и 2023 годах.

На момент объявления номинантов в этом году имя Бэйли не было включено в список отдельных участников группы IRON MAIDEN, несмотря на то, что он пел в IRON MAIDEN в течение пяти лет и участвовал в записи двух студийных альбомов группы — «The X Factor» 1995 года и «Virtual XI» 1998 года. Изначально на сайте Зала славы рок-н-ролла в качестве потенциальных номинантов были указаны ruce Dickinson, Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Dave Murray, Janick Gers, Dennis Stratton,Пол Ди'Анно и Клайв Бёрр.

В последние дни поклонники IRON MAIDEN заметили, что на сайте Зала славы рок-н-ролла произошли изменения: имя Bayley было добавлено в список музыкантов, которые могут быть включены в Зал славы, если группа будет номинирована.

В марте 2021 года, когда MAIDEN впервые были номинированы на включение в Зал славы рок-н-ролла, в интервью для Heavy Culture Bayley ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что его не номинировали.

«Так решила не группа. Это никак не связано с IRON MAIDEN и с менеджментом группы. Это решение людей, которые управляют Залом славы рок-н-ролла.
Самое важное для меня — это моя дружба с ребятами из IRON MAIDEN, и то, что мы остаёмся друзьями спустя столько лет.

Мне всё равно, попаду я в Зал славы рок-н-ролла или нет. Я уже и так знаменит, и мне не нужно становиться еще более знаменитым. У меня замечательные поклонники в Бразилии, Португалии и по всему миру, и этого мне достаточно. Мои поклонники поддерживают меня и делают мою жизнь прекрасной. Я живу своей мечтой благодаря моим поклонникам и их поддержке, а не благодаря Залу славы рок-н-ролла».




