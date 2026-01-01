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Blaze Bayley

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BLAZE BAYLEY очень хочет на церемонию



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BLAZE BAYLEY в недавнем интервью вновь прокомментировал свое включение в число участников легендарных британских хэви-металлистов IRON MAIDEN, которые будут приняты в Rock And Roll Hall Of Fame в 2026 года. Blaze, который был вокалистом IRON MAIDEN на протяжении пяти лет и записал с группой два студийных альбома — "The X Factor" (1995) и "Virtual XI" (1998), — войдет в Rock And Roll Hall Of Fame вместе с нынешними участниками коллектива: Bruce Dickinson, Steve Harris, Adrian Smith , Dave Murray и Janick Gers, а также бывшими музыкантами Полом Ди'Анно, Dennis Stratton, Nicko McBrain и Клайвом Барром. Отвечая на вопрос, хотел бы он присутствовать на церемонии введения IRON MAIDEN в Зал славы, Blaze сказал:

«С огромным удовольствием. Я был бы счастлив приехать и достойно представить группу. Мне очень хотелось бы стать частью этого события. Это огромное достижение всей жизни. Как бы кто ни относился к подобным наградам — мы ведь не ради них начинаем заниматься музыкой, — но речь идет о Зале славы, где находятся LED ZEPPELIN и многие другие великие группы. Так что это реально очень значимо.

Честно говоря, сам я не слишком много об этом думал, но столько людей поздравляют меня, говорят: "Поздравляю!" И это очень приятно. Для многих это действительно важно, а значит, и мой вклад, моя работа получили признание. Это замечательное чувство.

Так что я очень хотел бы приехать на церемонию. Пока не знаю, получится ли. Если посмотреть мой календарь, то сейчас я свободен — на пару недель в ноябре у меня нет концертов. Церемония как раз приходится на этот период. Не знаю, как все сложится, но мне очень хотелось бы там быть».




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