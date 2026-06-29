29 июн 2026



BLAZE BAYLEY хочет на церемонию



BLAZE BAYLEY в недавнем интервью поговорил о грядущей церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла и на вопрос, планирует ли он присутствовать на ней, ответил:



«У IRON MAIDEN был запланирован тур на то время, когда запланирована церемония вступления в Зал славы рок-н-ролла. На данный момент у меня есть несколько свободных дней в ноябре. Поэтому я пытаюсь придумать, как попасть на церемонию. Пока не знаю».



Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла 2026 года состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Позже она будет показана на ABC и Disney+.







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