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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 40
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
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Blaze Bayley

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29 июн 2026 : 		 BLAZE BAYLEY хочет на церемонию

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|||| 29 июн 2026

BLAZE BAYLEY хочет на церемонию



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BLAZE BAYLEY в недавнем интервью поговорил о грядущей церемонии ввода в Зал Славы Рок-н-Ролла и на вопрос, планирует ли он присутствовать на ней, ответил:

«У IRON MAIDEN был запланирован тур на то время, когда запланирована церемония вступления в Зал славы рок-н-ролла. На данный момент у меня есть несколько свободных дней в ноябре. Поэтому я пытаюсь придумать, как попасть на церемонию. Пока не знаю».

Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла 2026 года состоится 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Позже она будет показана на ABC и Disney+.




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29 июн 2026
gravitgroove
Мда. Ну вот, пусть со Стрэттоном выйдут вдвоем держась за руки, раз им это так важно.
просмотров: 241

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