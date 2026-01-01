JOE PERRY о текущем состоянии AEROSMITH



JOE PERRY в недавнем интервью спросили, есть ли шанс на то, что AEROSMITH вновь будут выступать:



«Группа по-прежнему не в гастрольном режиме, но, безусловно, есть и другие варианты, так что мы остаемся на связи



Никогда не знаешь наверняка, что будет (относительно возможных активностей коллектива). Только за последние шесть месяцев Steven начал привыкать к пению; ему буквально потребовался годичный перерыв, прежде чем он смог начать растягивать свои голосовые связки, и в таких условиях ты всегда беспокоишься о том, что можешь снова их травмировать. Я давным-давно понял, что все, что мы делаем, хрупко… поэтому мы просто принимаем это изо дня в день. Ты надеешься на лучшее. Вам просто нужно быть уверенным в себе и иметь перед собой позитивное видение происходящего. Ты не сможешь этого сделать, пока не представишь себе это в воображении».







