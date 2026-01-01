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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Гитарист LIMP BIZKIT: «Сейчас мы популярнее, чем раньше» 25
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 25
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Aerosmith

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Барабанщик AEROSMITH: «Сейчас я чувствую себя лучше, чем за последние десять лет»



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Барабанщик AEROSMITH JOEY KRAMER в новом двухчасовом интервью Джону ДеКристоферу — музыканту, ветерану музыкальной индустрии и ведущему подкаста Live From My Drum Room! — рассказал о своем здоровье спустя более десяти лет после перенесенной операции по устранению закупорки коронарной артерии.

«Чувствую себя очень хорошо. Даже лучше, чем за последние пять, восемь, а то и десять лет.

Последние четыре года стали для меня настоящим испытанием, мягко говоря. Но я рад сказать, что прошел через все это с честью. Я открыл в себе внутреннего быка, который всегда во мне жил. Именно он помог мне выстоять. Сейчас со мной все в порядке. Думаю, это лучший Joey за всю мою жизнь».

Он также поблагодарил поклонников за поддержку:

«Я очень ценю, когда люди спрашивают, как мои дела, и переживают за меня. Для меня это реально очень много значит. Наши поклонники значат для меня очень многое, потому что без них нас бы просто не было».

Музыкант, чья жена Линда Гейл Крамер скончалась в июне 2022 года в возрасте 55 лет, подробнее рассказал о том, как ему удалось восстановиться:

«Мне пришлось практически полностью изменить свою жизнь и самого себя. Я пережил очень темные времена, как, наверное, каждый из нас. Но смог выбраться. И только потому, что рядом были люди, которые очень любили меня и заботились обо мне.

Моими наставниками и очень близкими друзьями стали Кит Гарде и Фрэнк Цимлер. А еще мой сын Джесси. Именно эти трое сыграли огромную роль в том, что помогли мне пройти через все это. И теперь в моей жизни появилась новая женщина, так что я счастлив как никогда. Спасибо, что спросили. Мне это очень приятно… Сейчас я просто продолжаю жить и двигаться вперед. Нужно продолжать идти».

JOEY KRAMER также подтвердил, что уже несколько лет испытывает серьезные проблемы со спиной.

«Ну, понимаете, больше пятидесяти лет игры на барабанах и постоянные гастроли с такой интенсивностью, конечно, здорово измотали верхнюю часть моего тела.

Да, последние три-четыре года меня постоянно мучила спина. Около четырех месяцев назад мне сделали операцию. Только сейчас все действительно начинает заживать — на это требуется много времени. Потом я потерял жену, перенес операцию на сердце, были и другие моменты, о которых я не хочу говорить.

Но я прошел через все это и стал только сильнее. Во многом благодаря нашим поклонникам. Я чувствую их поддержку, чувствую, как они воспринимают подобные истории, и это значит для меня целый мир. Я горжусь всем, что мы сделали, и ни на минуту ни о чем не жалею. А теперь остается только двигаться дальше».




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