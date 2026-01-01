Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 32
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



20 мар 2026 : 		 Видео с текстом от AEROSMITH

28 янв 2026 : 		 AEROSMITH переиздают дебютный альбом

5 дек 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD, Lainey Wilson

2 дек 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

25 окт 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD и Steve Martin

19 сен 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

18 сен 2025 : 		 AEROSMITH и YUNGBLUD выпустят ЕР

14 авг 2025 : 		 JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»

11 авг 2025 : 		 JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH

8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от AEROSMITH



zoom
AEROSMITH опубликовали официальное видео с текстом к композиции Dream On. Выход видео приурочен к выпуску Aerosmith – Legendary Collector’s Edition

LP 1

Aerosmith

2024 Remaster

Side 1

1. MAKE IT 3:43 (S. Tyler)
2. SOMEBODY 3:46 (S. Tyler – S. Emspack)
3. DREAM ON 4:28 (S. Tyler)
4. ONE WAY STREET 7:03 (S. Tyler)

Side 2

1. MAMA KIN 4:29 (S. Tyler)
2. WRITE ME A LETTER 4:12 (S. Tyler)
3. MOVIN’ OUT 5:03 (S. Tyler – J. Perry)
4. WALKIN’ THE DOG 3:14 (R. Thomas)

All tracks Mastered by Chris Athens at Chris Athens Masters in Austin, TX, 2024

LP2

Aerosmith

2024 Mix

Side 1

1. MAKE IT 3:43 (S. Tyler)
2. SOMEBODY 3:59 (S. Tyler – S. Emspack)
3. DREAM ON 4:28 (S. Tyler)
4. ONE WAY STREET 7:07 (S. Tyler)

Side 2

1. MAMA KIN 4:35 (S. Tyler)
2. WRITE ME A LETTER 4:12 (S. Tyler)
3. MOVIN’ OUT 5:12 (S. Tyler – J. Perry)
4. WALKIN’ THE DOG 3:19 (R. Thomas)

All tracks Mixed by Zakk Cervini, 2024

LP3

Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973

Side 1

1. Introduction :44
2. Make It 3:54 (S. Tyler)
3. One Way Street 7:06 (S. Tyler)
4. Somebody 3:42 (S. Tyler – S. Emspack)

Side 2

1. Write Me A Letter 4:14 (S. Tyler)
2. I Ain’t Got You 3:57 (C. Carter)
3. Mother Popcorn 8:17 (J. Brown – P.W. Ellis)
4. Movin’ Out 5:12 (S. Tyler – J. Perry)

LP4

Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973

(Continued plus Bonus Tracks)

Side 1

Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973 (Continued)

1. Walkin’ The Dog 3:16 (R. Thomas)
2. Train Kept A Rollin’ 5:42 (H. Kay - L. Mann - T. Bradshaw)
3. Mama Kin 4:35 (S. Tyler)

Side 2

Bonus Tracks

1. Train Kept A Rollin' (Session Take) 3:36 (H. Kay - L. Mann - T. Bradshaw)
2. Make It (Rehearsal Take) 4:39 (S. Tyler)
3. Make It (Alternate Take) 4:40 (S. Tyler)
4. Write Me A Letter (Alternate Take) 4:19 (S. Tyler)
5. Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take) 2:04 *
6. Joined At The Hip (Aerojam) 5:39*

* Written by Aerosmith

LP5

Dream On “Clouds” Disc (45 RPM)

Side 1

1. DREAM ON (2024 Remaster) 4:28 (S. Tyler)
2. DREAM ON (2024 Mix) 4:28 (S. Tyler)

Side 2

UV Printed Cloudscape




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом