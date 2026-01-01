Видео с текстом от AEROSMITH



AEROSMITH опубликовали официальное видео с текстом к композиции Dream On. Выход видео приурочен к выпуску Aerosmith – Legendary Collector’s Edition



LP 1



Aerosmith



2024 Remaster



Side 1



1. MAKE IT 3:43 (S. Tyler)

2. SOMEBODY 3:46 (S. Tyler – S. Emspack)

3. DREAM ON 4:28 (S. Tyler)

4. ONE WAY STREET 7:03 (S. Tyler)



Side 2



1. MAMA KIN 4:29 (S. Tyler)

2. WRITE ME A LETTER 4:12 (S. Tyler)

3. MOVIN’ OUT 5:03 (S. Tyler – J. Perry)

4. WALKIN’ THE DOG 3:14 (R. Thomas)



All tracks Mastered by Chris Athens at Chris Athens Masters in Austin, TX, 2024



LP2



Aerosmith



2024 Mix



Side 1



1. MAKE IT 3:43 (S. Tyler)

2. SOMEBODY 3:59 (S. Tyler – S. Emspack)

3. DREAM ON 4:28 (S. Tyler)

4. ONE WAY STREET 7:07 (S. Tyler)



Side 2



1. MAMA KIN 4:35 (S. Tyler)

2. WRITE ME A LETTER 4:12 (S. Tyler)

3. MOVIN’ OUT 5:12 (S. Tyler – J. Perry)

4. WALKIN’ THE DOG 3:19 (R. Thomas)



All tracks Mixed by Zakk Cervini, 2024



LP3



Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973



Side 1



1. Introduction :44

2. Make It 3:54 (S. Tyler)

3. One Way Street 7:06 (S. Tyler)

4. Somebody 3:42 (S. Tyler – S. Emspack)



Side 2



1. Write Me A Letter 4:14 (S. Tyler)

2. I Ain’t Got You 3:57 (C. Carter)

3. Mother Popcorn 8:17 (J. Brown – P.W. Ellis)

4. Movin’ Out 5:12 (S. Tyler – J. Perry)



LP4



Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973



(Continued plus Bonus Tracks)



Side 1



Paul’s Mall Live Performance March 20, 1973 (Continued)



1. Walkin’ The Dog 3:16 (R. Thomas)

2. Train Kept A Rollin’ 5:42 (H. Kay - L. Mann - T. Bradshaw)

3. Mama Kin 4:35 (S. Tyler)



Side 2



Bonus Tracks



1. Train Kept A Rollin' (Session Take) 3:36 (H. Kay - L. Mann - T. Bradshaw)

2. Make It (Rehearsal Take) 4:39 (S. Tyler)

3. Make It (Alternate Take) 4:40 (S. Tyler)

4. Write Me A Letter (Alternate Take) 4:19 (S. Tyler)

5. Harmonica Bass Jam Jelly (Session Take) 2:04 *

6. Joined At The Hip (Aerojam) 5:39*



* Written by Aerosmith



LP5



Dream On “Clouds” Disc (45 RPM)



Side 1



1. DREAM ON (2024 Remaster) 4:28 (S. Tyler)

2. DREAM ON (2024 Mix) 4:28 (S. Tyler)



Side 2



UV Printed Cloudscape







