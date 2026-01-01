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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
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Saxon

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BIFF BYFORD обещает тяжелый альбом SAXON



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BIFF BYFORD в недавнем интервью Classic Rock рассказал о новой пластинке SAXON, выход которой предварительно запланирован на 22 января:

«Меня уже ругали за то, что я раскрыл дату выхода, так что теперь я должен очень осторожно подбирать слова. Могу сказать, что альбом готов, и мы сняли два клипа. Предзаказ начнется в сентябре, но я не должен был вам этого говорить… Вы скоро узнаете [название альбома]».

На вопрос о недавнем комментарии барабанщика SAXON Nigel Glockler'а о том, что грядущий альбом группы «гораздо больше ориентирован на грув», Biff ответил:

«Я так не считаю. Но для него [как для барабанщика] я понимаю, почему он мог так сказать. Альбом, прежде всего, тяжелее. Возможно, именно это и имел в виду Найджел».

На вопрос о том, участвовал ли новый участник SAXON, гитарист Brian Tatler, в этот раз в процессе написания песен, Biff ответил:

«Да. Но вклад так называемых «стрингеров» — Brian и Doug [Scarratt]. — примерно равен. Brian вносит большой вклад в работу группы. Что не означает, что [оригинальный гитарист SAXON] Paul этого не делал, но фанаты любят [Brian'a], и он пользуется большим уважением».




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