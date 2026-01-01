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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 36
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
[= ||| все новости группы



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Three Days Grace

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5 авг 2026 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

30 июн 2026 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

13 июн 2026 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

18 мар 2026 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

5 мар 2026 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Фишка с двумя вокалами сработала»

14 фев 2026 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE об искусственном интеллекте: «Когда все идеально, чувствуешь подвох»

28 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Говорят, что рок умер, но...»

10 дек 2025 : 		 THREE DAYS GRACE стали первыми

9 дек 2025 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Люди заслуживают того, что мы можем сделать вдвоем»

18 окт 2025 : 		 Концертное видео THREE DAYS GRACE

1 окт 2025 : 		 Басист THREE DAYS GRACE: «METALLICA крута!»

22 авг 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE доступен для прослушивания

25 июл 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

10 июл 2025 : 		 THREE DAYS GRACE в 20-й раз первые

30 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE набрали миллиард

20 июн 2025 : 		 Новая песня THREE DAYS GRACE

5 июн 2025 : 		 THREE DAYS GRACE думают о юбилее второго альбома

13 май 2025 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

14 мар 2025 : 		 Новый альбом THREE DAYS GRACE выйдет летом

27 фев 2025 : 		 THREE DAYS GRACE дали первое шоу с ADAM GONTIER за 12 лет

24 фев 2025 : 		 ADAM GONTIER о возвращении в THREE DAYS GRACE

22 дек 2024 : 		 Вокалист THREE DAYS GRACE: «Два вокала — это хорошо!»

27 ноя 2024 : 		 THREE DAYS GRACE завершат работу над альбомом зимой

22 ноя 2024 : 		 Новое видео THREE DAYS GRACE

4 окт 2024 : 		 ADAM GONTIER вернулся в THREE DAYS GRACE

21 окт 2023 : 		 Барабанщик THREE DAYS GRACE: «Мы благодарны за поддержку»
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|||| 5 авг 2026

Концертное видео THREE DAYS GRACE



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I Hate Everything About You | Live @ Rock am Ring 2026, новое концертное видео THREE DAYS GRACE, доступно для просмотра.




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