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Carcass

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Музыканты CARCASS хвалят новичка



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В недавнем интервью участники CARCASS Jeff Walker и Bill Steer обсудили недавнее пополнение в коллективе — гитариста James'a "Nip" Blackford'a.

Steer: «Что ж, он внес огромный вклад. С гитаристами у нас было туговато, потому что у нашего предыдущего парня, Тоm'а, возникли проблемы с заявкой на грин-карту. Так что на первом месте у меня был James. Мы уже дружили, и я знал, что он хороший музыкант. Но он не просто пришел в группу и работал над музыкой, он работал на личном уровне. Он идеально вписался в наш коллектив. У него такое же причудливое чувство юмора, скажем так. Он отличный парень, с которым приятно находиться рядом. Он настоящий командный игрок. И он полностью справляется со своими обязанностями на сцене».

Jeff: «Он очень нервничал. Когда я впервые заговорил с ним о возможности присоединиться к группе, он сказал: "Ну, я могу наделать ошибок". И единственный совет, который я мог ему дать, а это отличный совет, — неважно, совершаешь ли ты ошибки, важно то, как ты преодолеваешь эти ошибки. Если ты совершаешь ошибку и прекращаешь играть - лучше всего продолжать играть и просто выступать. Как вы видели, мы не были идеальны каждый вечер, но все равно это было хорошо.

Не хочу обидеть двух предыдущих участников — Ben был Ben'ом, и он был отличным исполнителем, а Tom был отличным музыкантом — но с James мы получили лучшее из того и другого мира. И это не в обиду тем парням, потому что они делали свое дело, но я считаю, что на данный момент James подходит лучше всего».

Bill: «Это нелегкая задача — вписаться в наше дело. Мы люди определенной эпохи. Мы не обычные парни, так что нужно постараться вписаться в нашу команду, особенно с учетом нашей истории. Которая, как многие в курсе, уходит корнями в далекое прошлое».

Jeff: «И мы постоянно забываем, что Dan'y всего 35. Так что ему, наверное, очень странно иметь с нами дело. Разрыв между поколениями есть, но он не чувствуется».

Bill согласился: «Да. Он самый уравновешенный человек. Так что он как бы удерживает все на плаву».




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