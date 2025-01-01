Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 176
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 41
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 31
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 23
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
*Видео полного выступления MEGADETH 1990 года 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 176
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 41
[= ||| все новости группы



*

Carcass

*



4 мар 2025 : 		 Виниловый бокс-сет CARCASS выйдет летом

4 окт 2024 : 		 Лидер CARCASS: «Мы просто играем музыку, которая нам нравится»

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления CARCASS

19 авг 2024 : 		 Видео полного выступления CARCASS

17 июн 2024 : 		 Музыканты CARCASS хвалят новичка

12 мар 2024 : 		 CARCASS не работают над новым материалом

12 окт 2023 : 		 CARCASS предпочитают работать вживую

1 апр 2023 : 		 Видео полного выступления CARCASS

12 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

6 сен 2022 : 		 Гитарист CARCASS: «Хорошо было отдохнуть во время пандемии»

23 авг 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

11 янв 2022 : 		 Гитарист CARCASS — о нормальной работе

9 янв 2022 : 		 Лидер CARCASS: «Отмена тура меня не шокировала»

29 дек 2021 : 		 Гитарист CARCASS: «Мы всегда были довольно упрямыми и делали только то, что хотели»

27 дек 2021 : 		 Вокалист CARCASS: «Я в некоторым смысле белочка...»

11 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

24 окт 2021 : 		 Обучающее видео от CARCASS

21 окт 2021 : 		 Барабанщик CARCASS продаёт установку

12 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

24 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

22 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

17 сен 2021 : 		 Новое видео CARCASS

7 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

4 сен 2021 : 		 Лидер CARCASS не считает, что группа повлияла на «Гётеборгскую школу»

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

13 авг 2021 : 		 Новое видео CARCASS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Виниловый бокс-сет CARCASS выйдет летом



zoom
Earache Records объявили о планах выпуска винилового бокс-сета CARCASS Flogging A Dead Carcass, который будет доступен в трех вариантах:

Slop Gore Box (300 copies)
Head Splitter Box (300 copies)
Colour Vinyl Box (400 copies)



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 167

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом