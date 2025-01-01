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Виниловый бокс-сет CARCASS выйдет летом



Earache Records объявили о планах выпуска винилового бокс-сета CARCASS Flogging A Dead Carcass, который будет доступен в трех вариантах:



Slop Gore Box (300 copies)

Head Splitter Box (300 copies)

Colour Vinyl Box (400 copies) https://carcass.bandcamp.com/





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