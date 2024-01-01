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Carcass

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Лидер CARCASS: «Мы просто играем музыку, которая нам нравится»



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Jeff Walker и James "Nip" Blackford в интервью на фестивале Neuborn Open Air обсудили музыкальную эволюцию коллектива.

Jeff сказал:

«Мы занимались этим, потом немного повзрослели, затем занялись этим, ещё немного повзрослели. И мы продолжаем расти, и мы продолжаем деятельность... Это не преднамеренный циничный манёвр. Мы просто играем музыку, которая нам нравится... Но это не похоже на циничный манёвр. Ты становишься лучше как музыкант, у тебя появляются разные влияния, и ты пытаешься попробовать разные методы... Стилистически мы охватили всё. В этом-то и проблема».

Со своей стороны Blackford, который заменил бывшего гитариста CARCASS Tom'a Draper'a в 2021 году, добавил:

«Я бы сказал, что как фанат CARCASS — а я был им почти всю свою жизнь, и теперь мне довелось играть с группой — я думаю, что в этом и есть главная прелесть группы, что каждый альбом был разным. И со стороны кажется, что именно такими они были в тот год, в то время, а потом они немного эволюционировали и стали такими, как сейчас. Вы словно видите, как они матереют и взрослеют. А некоторые группы просто повторяют одно и то же снова и снова, и это здорово. Это отлично подходит для некоторых групп. В самом деле кто бы хотел, чтобы AC/DC делали что-то другое?»

Jeff продолжил:

«В этом также и проблема CARCASS, потому что тот, кто услышал CARCASS в 1988 году, подумал бы: "Это дерьмо". И они бы не догадались, как мы звучим сейчас. И, возможно, если бы они услышали нас в 1990 году, им бы не понравилось то, что мы тогда играли. Но мы ушли вперёд. И мы это понимаем; я это понимаю. Нас столько раз списывали со счетов. "Это CARCASS. Они звучат шумно. Они звучат дерьмово". Но мы-то в порядке!»




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