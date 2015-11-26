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Stone Temple Pilots

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17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS

9 мар 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

5 мар 2018 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

28 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS

21 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

1 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2017 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS

21 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом

16 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

5 окт 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

29 сен 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой

22 сен 2017 : 		 Нереализованный трек STONE TEMPLE PILOTS

8 сен 2017 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS о будущем команды

18 авг 2017 : 		 Концертный трек STONE TEMPLE PILOTS

28 июл 2017 : 		 Новое демо STONE TEMPLE PILOTS

27 июл 2017 : 		 Юбилейное издание STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью

4 апр 2017 : 		 Демо вокалиста BLACKLIST UNION для STONE TEMPLE PILOTS

18 ноя 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS не приняли решения по поводу вокалиста

27 окт 2016 : 		 Вокалист BULLETBOYS хочет в STONE TEMPLE PILOTS

18 сен 2016 : 		 John Borja: «Для меня будет честью выступать с STONE TEMPLE PILOTS

16 сен 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста?

21 май 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS признают, что покойного Скотта Вейланда заменить невозможно

3 май 2016 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отрицают слухи о кандидатуре нового вокалиста
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Акустика от STONE TEMPLE PILOTS



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14 декабря STONE TEMPLE PILOTS отыграли редкий для себя акустический концерт — видео доступно ниже.



STONE TEMPLE PILOTS Play Rare Acoustic Concert For Charity In Norwood, Massachusetts (Video)
















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