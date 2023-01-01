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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 27
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
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Stone Temple Pilots

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2 окт 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом

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5 мар 2022 : 		 На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов

28 фев 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS почти закончил сольный альбом

27 фев 2022 : 		 Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме

8 янв 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS: «Две полоски не так страшны»

30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'
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Какие 5 альбомов выбрал бы басист STONE TEMPLE PILOTS



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Robert DeLeo в интервью AXS TV ответил на вопрос о том, какие пять альбомов он бы взял с собой на необитаемый остров:

«Их, наверное, около 20, но я бы выделил пять из них, которые, вероятно, помогут мне, если я окажусь на таком острове: Gordon Lightfoot и его альбом величайших хитов под названием "Gord's Gold". И для меня это потрясающая пластинка, которую я слушаю на протяжении всего периода его творчества. James Brown "Live At The Apollo". Я не думаю, что можно ошибиться с James'ом Brown'ом. Я многому научился у него, не только игре, но и танцевальным движениям. Поэтому я должен был включить в этот список James'a. THE BEATLES "Revolver" — культовая вещь. Эти ребята научили меня сочинять песни. Когда я был моложе, это были мои детские стишки. И сейчас эти песни являются частью нашей ДНК. Так что, безусловно, THE BEATLES. LED ZEPPELIN "Presence". Это не тот альбом, который обычно выбирают у ZEPPELIN, но я уверен, что моя любимая пластинка LED ZEPPELIN — "Presence". Потрясающая пластинка. У меня есть ещё одна — THE BEACH BOYS "Pet Sounds". Мистер Brian Wilson. Ещё один человек, который научил меня писать песни, делать аранжировки и продюсировать, и делать это в том возрасте, в котором он был, — все эти люди в том возрасте, в котором они были, в свои двадцать лет — принесли это в мир, удивительное время в музыке.

Их так много, и мне было из чего выбирать. Это было очень трудно. Но я решил, что это и несколько кокосовых орехов на острове — и всё в полном ажуре».




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