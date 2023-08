сегодня



Какие 5 альбомов выбрал бы басист STONE TEMPLE PILOTS



Robert DeLeo в интервью AXS TV ответил на вопрос о том, какие пять альбомов он бы взял с собой на необитаемый остров:



«Их, наверное, около 20, но я бы выделил пять из них, которые, вероятно, помогут мне, если я окажусь на таком острове: Gordon Lightfoot и его альбом величайших хитов под названием "Gord's Gold". И для меня это потрясающая пластинка, которую я слушаю на протяжении всего периода его творчества. James Brown "Live At The Apollo". Я не думаю, что можно ошибиться с James'ом Brown'ом. Я многому научился у него, не только игре, но и танцевальным движениям. Поэтому я должен был включить в этот список James'a. THE BEATLES "Revolver" — культовая вещь. Эти ребята научили меня сочинять песни. Когда я был моложе, это были мои детские стишки. И сейчас эти песни являются частью нашей ДНК. Так что, безусловно, THE BEATLES. LED ZEPPELIN "Presence". Это не тот альбом, который обычно выбирают у ZEPPELIN, но я уверен, что моя любимая пластинка LED ZEPPELIN — "Presence". Потрясающая пластинка. У меня есть ещё одна — THE BEACH BOYS "Pet Sounds". Мистер Brian Wilson. Ещё один человек, который научил меня писать песни, делать аранжировки и продюсировать, и делать это в том возрасте, в котором он был, — все эти люди в том возрасте, в котором они были, в свои двадцать лет — принесли это в мир, удивительное время в музыке.



Их так много, и мне было из чего выбирать. Это было очень трудно. Но я решил, что это и несколько кокосовых орехов на острове — и всё в полном ажуре».







