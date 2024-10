сегодня



Виниловый релиз STONE TEMPLE PILOTS выйдет осенью



Когда в 1994 году STONE TEMPLE PILOTS вернулись в студию, чтобы записать второй альбом группы, квартет столкнулся с большими ожиданиями, вызванными дебютным альбомом «Core» (1992), который разошелся тиражом более восьми миллионов копий и был удостоен премии «Грэмми». Релиз «Purple» 7 июня 1994 года закрепил за группой статус одной из лучших групп своего поколения, поскольку альбом дебютировал на первом месте в альбомном чарте Billboard и разошелся тиражом более шести миллионов копий.



Сегодня Rhino объявляет о предстоящем выпуске «Purple Rarities», фиолетового винила со студийными и концертными записями, отобранными из Super Deluxe Edition 2019 года. Диск будет доступен исключительно в рамках Черной пятницы RSD 29 ноября в участвующих инди-магазинах.



Трек-лист:



Side A



01. Meat Plow (Early Version)

02. Interstate Love Song (Early Version)

03. Big Empty (Acoustic Version)

04. Army Ants (Demo)



Side B



01. Unglued (Demo)

02. Kitchenware & Candybars (Demo)

03. Dancing Days

04. She Knows Me Too Well (Demo)

05. Interstate Love Song (Acoustic Version)







+0 -0



просмотров: 119