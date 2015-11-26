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Stone Temple Pilots

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9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS
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Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS



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Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, которое состоялось седьмого ноября в Penn's Peak, Jim Thorpe, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Watch STONE TEMPLE PILOTS Perform In Jim Thorpe, Pennsylvania









































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