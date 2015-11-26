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Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски



Басист STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo сдал положительный тест на COVID-19.



«Как и многие другие, этот вирус навестил и меня. Да, две полосы... Джекпот! Только на этот раз вы не выиграете ничего, а только изрядный промежуток времени, проведенный в одиночестве со словом на букву "К". Омикрон, Роботрон, Лексикон, как бы они это не называли, это ГАДОСТЬ! Наступает новый год, и я надеюсь и молюсь, чтобы все оставались здоровыми и в безопасности. Давайте все превратим наступающий год в позитивный и перспективный процесс, наполненный всем тем, что мы все любим!»













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