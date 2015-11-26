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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 155

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 126
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Stone Temple Pilots

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30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT
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Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски



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Басист STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo сдал положительный тест на COVID-19.

«Как и многие другие, этот вирус навестил и меня. Да, две полосы... Джекпот! Только на этот раз вы не выиграете ничего, а только изрядный промежуток времени, проведенный в одиночестве со словом на букву "К". Омикрон, Роботрон, Лексикон, как бы они это не называли, это ГАДОСТЬ! Наступает новый год, и я надеюсь и молюсь, чтобы все оставались здоровыми и в безопасности. Давайте все превратим наступающий год в позитивный и перспективный процесс, наполненный всем тем, что мы все любим!»

STONE TEMPLE PILOTS' ROBERT DELEO Tests Positive For COVID-19: 'It's The Crud'





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

CherkKom


30 дек 2021, 22:04		Прям герой сраный.

gravitgroove


30 дек 2021, 22:14		Тут дело такое: мода, либо «пожалейте меня» или «я все еще жив» - наверное, индивидуально. Но по-хорошему, неплохо бы, на мой взгляд, чтобы люди к этому относились интимнее и без кича, как в случае с венерологическими заболеваниями, либо с равнодушием. Не думаю, что этот хмырь стал бы показывать пораженные гангреной конечности и гнойки, болей он проказой и бубонной чумой. Хотя… в нынешнее время каких только моральных уродов нет.


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