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Stone Temple Pilots

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8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS

9 мар 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

5 мар 2018 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

28 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS

21 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

1 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2017 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS

21 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом

16 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

5 окт 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

29 сен 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой
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|||| 8 окт 2020

STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'



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STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят материал альбома 'Purple' в рамках выступления, которое пройдет 16 октября на watch.stonetemplepilots.com. Билеты стоят десять долларов.

STONE TEMPLE PILOTS To Perform Entire 'Purple' Album During Livestream Event




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