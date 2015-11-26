8 окт 2020



STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'



STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят материал альбома 'Purple' в рамках выступления, которое пройдет 16 октября на watch.stonetemplepilots.com. Билеты стоят десять долларов.











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