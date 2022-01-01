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STONE TEMPLE PILOTS думают о новом материале



Eric Kretz в рамках недавней беседы поговорил насчёт новой музыки от STONE TEMPLE PILOTS, которая была создана на карантине:



«Да, сначала так и было, но потом всё переросло в нечто из серии: "Ребята, вы хотите записать альбом?" И мы были так разочарованы тем, что закончив запись "Perdida" [первый в истории STP акустический альбом], мы не смогли отправиться с ним в турне. И я думаю, что в каком-то смысле было очень полезно взять перерыв — просто сделать паузу. Весь мир страдал, так что мы решили: "Давайте просто побудем с нашими семьями". У нас у всех дети примерно одного возраста, так что давайте просто наслаждаться их взрослением и справляться с трудностями постоянных запретов и стрессов, которые были связаны с COVID. Так что я уверен, что сейчас, после пары лет перерыва, произойдёт то, что я думаю: Dean [DeLeo, гитара] работал над записью TRIP THE WITCH, а Robert [DeLeo, бас] работал над очень крутым сольным альбомом. Так что все просто занимались своими делами. И готов поспорить, что сразу после окончания этого [предстоящего австралийского] тура, они начнут говорить что-то из серии: "Давайте запишем новую пластинку. Давайте сделаем это и продолжим". А потом, когда мы будем планировать туры по Штатам и Европе до конца года, я думаю, это будет что-то вроде: "Давайте продолжать работать в студии"».



Eric также заметил, что акустический альбом не станет будущим направлением для коллектива и был «всего лишь экспериментом».













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