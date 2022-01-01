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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
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Stone Temple Pilots

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Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Для меня честь быть в группе»



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Вокалист STONE TEMPLE PILOTS Jeff Gutt в недавнем интервью сказал, что для него «честь» исполнять песни Scott'a Weiland'a:

«Я лично равнялся на этих ребят (предыдущих вокалистов STONE TEMPLE PILOTS). Я никогда не встречался со Scott'ом, но я люблю его — он оказал на меня большое влияние, когда я учился петь и понимать, что значит быть фронтменом, благодаря его неустрашимости и всем тем вещам, которые сделали его тем, кем он является. Я многому у него научился, и то, что я могу выйти на сцену и спеть эти песни, продолжив его наследие, — я определённо очень горжусь этим, это меня восхищает.

Я стараюсь не думать об этом как о чём-то вроде "я по сравнению с ними"; я просто стараюсь выходить на сцену, потому что я тоже люблю эти песни, как и фанаты, поэтому я просто хочу выйти на сцену и достойно представить этот материал».

STONE TEMPLE PILOTS Frontman JEFF GUTT Is




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