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Stone Temple Pilots

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7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS

9 мар 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

5 мар 2018 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

28 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS
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Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии



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Dean DeLeo в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, чем он и коллеги по группе занимались во время пандемии:

«Честно говоря, мы не гастролировали с лета 19-го года. В 2019 году мы много гастролировали — объехали весь земной шар, кажется, три раза. Мы вроде как закончили отличным туром с великими RIVAL SONS. И мы начали готовиться к очередному туру в 2020 году, а потом наступил февраль 2020 года, и всё рухнуло на самое дно.

Я даже не знаю, с чего начать. Это было так печально на стольких уровнях — то, что происходило в нашем мире, и я до сих пор пытаюсь понять, что произошло... Я до сих пор пытаюсь понять, что же случилось. Что касается меня лично, то во время пандемии я получил определённое удовольствие: я практически записал альбом (он имеет в виду TRIP THE WITCH — его совместный проект с известным сессионщиком из Нэшвилла Томом Буковаком, который недавно выпустил дебютную пластинку с собственным названием)».

STONE TEMPLE PILOTS





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