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Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии



Dean DeLeo в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, чем он и коллеги по группе занимались во время пандемии:



«Честно говоря, мы не гастролировали с лета 19-го года. В 2019 году мы много гастролировали — объехали весь земной шар, кажется, три раза. Мы вроде как закончили отличным туром с великими RIVAL SONS. И мы начали готовиться к очередному туру в 2020 году, а потом наступил февраль 2020 года, и всё рухнуло на самое дно.



Я даже не знаю, с чего начать. Это было так печально на стольких уровнях — то, что происходило в нашем мире, и я до сих пор пытаюсь понять, что произошло... Я до сих пор пытаюсь понять, что же случилось. Что касается меня лично, то во время пандемии я получил определённое удовольствие: я практически записал альбом (он имеет в виду TRIP THE WITCH — его совместный проект с известным сессионщиком из Нэшвилла Томом Буковаком, который недавно выпустил дебютную пластинку с собственным названием)».







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