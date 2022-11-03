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ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»



ROBERT DELEO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, приступил ли он с братом к работе над новым материалом STONE TEMPLE PILOTS:



«Ещё нет. Пока нет. Я сейчас занят работой над своей дебютной сольной пластинкой, и для меня это было настоящим испытанием — пытаться справиться со всем этим в одиночку, играть, да ещё и с теми людьми, которых я собрал. Это только начало промо. Пластинка вышла пару недель назад, так что сейчас всё в самом разгаре. Но я всё время думаю об этом, и у меня есть несколько идей. Так что посмотрим, что из этого выйдет».







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