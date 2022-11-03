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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*CORONER начнут запись зимой 18
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Stone Temple Pilots

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ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»



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ROBERT DELEO в рамках недавней беседы ответил на вопрос, приступил ли он с братом к работе над новым материалом STONE TEMPLE PILOTS:

«Ещё нет. Пока нет. Я сейчас занят работой над своей дебютной сольной пластинкой, и для меня это было настоящим испытанием — пытаться справиться со всем этим в одиночку, играть, да ещё и с теми людьми, которых я собрал. Это только начало промо. Пластинка вышла пару недель назад, так что сейчас всё в самом разгаре. Но я всё время думаю об этом, и у меня есть несколько идей. Так что посмотрим, что из этого выйдет».




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3 ноя 2022
Tomahawk
>это было настоящим испытанием — пытаться справиться со всем этим в одиночку, играть, да ещё и с теми людьми, которых я собрал

к-е-к
3 ноя 2022
Kliops144
Чекнул лив - снова убедился в том, что парня на вокал нашли просто идеально подходящего. Материал бы новый только получше.

просмотров: 216

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