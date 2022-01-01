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Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом



Басист и основной автор STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo представил первый сингл из дебютного альбома "Lessons Learned", релиз которого намечен на 21 октября:



01. Big Sky Woman

02. She Brings The Rain

03. Love Is Not Made Of Gold

04. Anew

05. Put Aside Your Sorrows

06. Lessons Learned

07. What Will Be

08. Everything

09. What'll I Do

10. Is This Goodbye







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