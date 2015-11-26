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Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда



В рамках беседы Dean'а DeLeo с Anne Erickson из Audio Ink Radio была затронута тема уникальности Скотта Уайланда:



«Скотт был настоящим вокалистом. Скотт был Певцом. И я скажу вам кое-что, чего многие люди не знают, и многие люди скажут: "Я этого не слышу. Я этого не понимаю". Но правда — послушайте. Послушайте, как они дышат. Послушайте, как они произносят слова. И не столько произношение, сколько то, как они дышат в песне, как передают строчку, как передают текст, как чувствуют мелодию". На Скотта очень повлияла Карен Карпентер. И если вы обратитесь к прошлому и вслушаетесь в подачу Скотта, а затем послушаете, как Карен исполняет строчку или текст, как она дышит и где она делает вдох, то окажется, что Скотт был очень, очень похож на неё».



Далее Dean похвалил вокальные способности Уайланда и рассказал, что нынешний фронтмен STP Jeff Gutt был одним из небольшой группы вокалистов, которые смогли точно воспроизвести мелодии Скотта в процессе прослушивания.



«Скотт — я не могу выразить словами его талант. Он был необыкновенным. Он был настоящим певцом, с этими полушаговыми или полуторатоновыми переходами. И много раз, когда мы приглашали людей на прослушивание, многие просто пропускали это мимо ушей. Например, "Interstate Love Song" — идеальный пример. В ней много полутоновых интонаций, и многие певцы, которых мы приглашали на прослушивание, просто перепрыгивали через них. Это было что-то вроде: "Ты пропустил несколько нот, чувак". Когда пришёл Jeff, он действительно пел каждую песню, которую мы ему давали. И "Interstate", кстати, была одной из тех семи, которые Jeff изначально играл с нами. И "Trippin' On A Hole [In A Paper Heart]" была одной из них, потому что эту песню очень трудно вытащить. Jeff просто исполнил её во всех смыслах этого слова.



По иронии судьбы, Jeff был последним, кого мы прослушивали. Мы перебрали — о, Боже, я скажу, что 40 [или] 50 человек, которых мы прослушивали [лично] — и остановились, а Robert [DeLeo, басист STP] отправился в турне с [HOLLYWOOD] VAMPIRES. Мы не знали, что будем делать. И вот, когда Robert оказался в Детройте, к нему подошёл парень и сказал: "Тебе нужно заценить этого парня Jeff'a". И Jeff был последним, кого мы прослушивали. И слава Богу!»







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