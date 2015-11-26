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Гитарист STONE TEMPLE PILOTS : «У нас просто зудит, что мы не можем играть»



Гитарист STONE TEMPLE PILOTS Dean DeLeo рассказал о причинах, почему команда решила дать онлайн-концерт (он состоится сегодня в 5 p.m. PST / 8 p.m. EST на Nugs.tv).



«Я думаю, что это был просто вопрос огромной скуки и размышлений о том, что же делать. Роберт сказал: "Эй, чуваки, может, нам стоит собраться в небольшой аудитории и сыграть первую пластинку, и если всё пойдёт хорошо, мы просто сделаем так с каждой", и нам всем понравилась эта идея.



Послушай, мы все испытываем зуд, чтобы просто выйти и играть. Ты же знаешь, что в этом году у нас планировалась куча концертов. И всё. Ничего не перенесли — отменили — и на 2021 год ничего нет, так что это просто типа: "Давайте что-нибудь сделаем! Давайте сыграем!"»











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