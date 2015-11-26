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Stone Temple Pilots

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31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS

9 мар 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

5 мар 2018 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

28 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS

21 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

1 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2017 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS

21 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOT дебютировали с новым вокалистом

16 ноя 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

5 окт 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS нашли вокалиста

29 сен 2017 : 		 STONE TEMPLE PILOTS работают над новой музыкой

22 сен 2017 : 		 Нереализованный трек STONE TEMPLE PILOTS

8 сен 2017 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS о будущем команды
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|||| сегодня

Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»



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Гитарист STONE TEMPLE PILOTS Dean DeLeo рассказал о причинах, почему команда решила дать онлайн-концерт (он состоится сегодня в 5 p.m. PST / 8 p.m. EST на Nugs.tv).

«Я думаю, что это был просто вопрос огромной скуки и размышлений о том, что же делать. Роберт сказал: "Эй, чуваки, может, нам стоит собраться в небольшой аудитории и сыграть первую пластинку, и если всё пойдёт хорошо, мы просто сделаем так с каждой", и нам всем понравилась эта идея.

Послушай, мы все испытываем зуд, чтобы просто выйти и играть. Ты же знаешь, что в этом году у нас планировалась куча концертов. И всё. Ничего не перенесли — отменили — и на 2021 год ничего нет, так что это просто типа: "Давайте что-нибудь сделаем! Давайте сыграем!"»

STONE TEMPLE PILOTS




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