Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Новое видео DOKKEN 24
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 21
*Обновленное видео DISMEMBER 18
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 17
*JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое» 13
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Ой, как всё дорого» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 30
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 30
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Новое видео DOKKEN 24
[= ||| все новости группы



*

Stone Temple Pilots

*



11 авг 2023 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 янв 2023 : 		 Кавер-версии GORDON LIGHTFOOT от басиста STONE TEMPLE PILOTS

22 янв 2023 : 		 Почему STONE TEMPLE PILOTS — не гранж?

14 ноя 2022 : 		 Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS

3 ноя 2022 : 		 ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»

2 окт 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом

11 мар 2022 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о новом материале

10 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Для меня честь быть в группе»

5 мар 2022 : 		 На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов

28 фев 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS почти закончил сольный альбом

27 фев 2022 : 		 Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме

8 янв 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS: «Две полоски не так страшны»

30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS
Показать далее
| - |

|||| 11 авг 2023

Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS



zoom
Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, которое состоялось третьего августа в Shoreline Amphitheatre, Mountain View, California, доступно для просмотра ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 157

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом