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STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком



STONE TEMPLE PILOTS в специальном стрим-концерте отыграют целиком материал альбома "Core" — событие состоится тридцать первого июля в 5 p.m. PST / 8 p.m. EST на Nugs.tv.











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