21 июл 2021



STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге



В рамках беседы с Rovert'ом DeLEo у него спросили, каким будет следующий шаг STONE TEMPLE PILOTS:



«Мы все еще пытаемся разобраться в этом. Сейчас интересное время. Люди, которые занимаются развлекательным бизнесом, последними возвращаются к тому, что делали раньше. И я полагаю, что мы все еще пытаемся понять, что и как. Я думаю, что и мир все еще пытается понять это. Так что мы находимся как бы во власти пандемии и пытаемся понять, куда это все нас приведет. Я надеюсь увидеть, что что-то будет, надеюсь все же увидеть свет в конце тоннеля».







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