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Stone Temple Pilots

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21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS

9 мар 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

5 мар 2018 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS

28 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о STONE TEMPLE PILOTS

21 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

1 фев 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2017 : 		 Видео с текстом от STONE TEMPLE PILOTS
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|||| 21 июл 2021

STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге



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В рамках беседы с Rovert'ом DeLEo у него спросили, каким будет следующий шаг STONE TEMPLE PILOTS:

«Мы все еще пытаемся разобраться в этом. Сейчас интересное время. Люди, которые занимаются развлекательным бизнесом, последними возвращаются к тому, что делали раньше. И я полагаю, что мы все еще пытаемся понять, что и как. Я думаю, что и мир все еще пытается понять это. Так что мы находимся как бы во власти пандемии и пытаемся понять, куда это все нас приведет. Я надеюсь увидеть, что что-то будет, надеюсь все же увидеть свет в конце тоннеля».

STONE TEMPLE PILOTS Are



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