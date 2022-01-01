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Stone Temple Pilots

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26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

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4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
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На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов



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Robert DeLeo в рамках недавней беседы обсудил будущий сольный альбом:

«Во время этой пандемии было много свободного времени. И это дало мне возможность взять в руки все мои акустические инструменты и немного поговорить с ними, посмотреть, что они скажут в ответ. И не успел я оглянуться, как у меня уже была куча собственных акустических песен. А вокалом занимались мои друзья, очень талантливые люди. Так что у меня есть разные вокалисты — около пяти разных вокалистов — на протяжении всей пластинки, и замечательные, великолепные, очень талантливые люди помогали мне в этом».

На вопрос о том, не хочет ли он назвать имена некоторых вокалистов, которые появятся на пластинке, DeLeo сказал:

«Пока я буду держать это в секрете, но у меня готово около 10 песен из 12. И, надеюсь, в конце этого года [я смогу] представить альбом. Я очень рад этому. Я играю на гитаре и басу, и я спел одну песню и как бы изложил всё это сам, используя различные инструменты, которые у меня есть. И это было очень полезно!»

STONE TEMPLE PILOTS Bassist ROBERT DELEO














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