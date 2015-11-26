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STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID



STONE TEMPLE PILOTS не примут участие в ряде выступлений из-за появления положительных тестов на COVID-19 в стане команды. Обещается, что ряд пострадавших концертов будет отыгран позднее.













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