Новое видео STONE TEMPLE PILOTS



STONE TEMPLE PILOTS отметили 25-летие с момента выхода альбома "Tiny Music…Songs From the Vatican Gift Shop" выпуском делюкс-версии на трёх CD и виниле двадцать третьего июля. В новое издание войдут ремастированная версия оригинального альбома и ряд бонус-треков, а также запись полного выступления в Club La Vela, Panama City Beach, Florida. Видео на "And So I Know" доступно ниже.



Трек-лист:



Disc One: Original Album 2021 Remaster



01. Press Play



02. Pop's Love Suicide



03. Tumble In The Rough



04. Big Bang Baby



05. Lady Picture Show



06. And So I Know



07. Trippin' On A Hole In A Paper Heart



08. Art School Girl



09. Adhesive



10. Ride The Cliche



11. Daisy



12. Seven Caged Tigers



Disc Two: Early Versions, Instrumentals, & Alternate Mixes



01. Press Play (Full-Length Version)



02. Pop's Love Suicide (Early Version)



03. Tumble In The Rough (Early Version)



04. Big Bang Baby (Early Version)



05. Lady Picture Show (Early Version)



06. And So I Know (Early Version)



07. Trippin' On A Hole In A Paper Heart (Early Version)



08. 5 Or 4 Times (Art School Girl) (Early Version)



09. Adhesive (Instrumental)



10. Ride The Cliche (Instrumental)



11. Seven Caged Tigers (Early Version)



12. Big Bang Baby (Alternate Version)



13. Trippin' On A Hole In A Paper Heart (Percussion Mix)



14. Art School Girl (Jaw Harp Version)



15. Kretz's Acoustic Song



Disc Three: Live at Club La Vela, Panama City Beach, FL (3/14/97)



01. Crackerman



02. Meatplow



03. Tumble In The Rough



04. Vasoline



05. Wicked Garden



06. Trippin' On A Hole In A Paper Heart



07. Plush



08. Big Empty



09. Interstate Love Song



10. Lady Picture Show



11. Unglued



12. Big Bang Baby



13. Dead & Bloated



14. Sex Type Thing













