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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
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Stone Temple Pilots

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5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

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10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

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27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS
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|||| 27 фев 2022

Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме



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Eric Kretz в рамках недавнего интервью обсудил акустическую пластинку "Perdida" и ответил на вопрос о том, планирует ли коллектив вернуться к более тяжёлому звучанию:

«На каждом альбоме STP у нас всегда была одна или, может быть, две песни с подобным настроением — более мягкие и акустические. И я полагаю, что это было что-то вроде: "Давайте просто сделаем целый альбом в таком духе — повеселимся и сделаем что-то другое". Запись альбома была удивительным и катарсическим процессом, потому что это была совершенно другая работа... Это была настоящая попытка сделать большее с помощью меньшего и попытаться добиться того, чтобы пространство было так же важно, как и ноты, которые вы слышите. И да, мы как раз собирались отправиться в турне, когда появился COVID. Это было что-то из серии: "О-о-о. Вот и всё".

Следующий альбом — кто знает? Это может быть самая тяжёлая или самая громкая запись, которую мы когда-либо делали, или это может быть смесь этих двух вещей. Я не знаю. Я уверен, что после того, как мы вернёмся из [тура] по Австралии [в конце марта], все будут чесаться и говорить: "Ладно, поехали. Давайте сделаем ещё одну запись" в перерывах между концертами, которые у нас запланированы в этом году здесь, в Штатах. Но нет, это была просто разовая запись, чтобы посмотреть, куда мы движемся, но в то же время нам всем очень понравились многие аспекты этой работы. Так что, возможно, вы услышите нечто большее из перечисленного. Я всегда представлял, как LED ZEPPELIN могут смешивать такие вещи, как мандолины в песнях по соседству с "Black Dog" и другими фантастически, удивительно хорошими рок-песнями. Всё это возможно, и всё это исходит от нас, и всё это музыка. Так что мы просто стараемся, чтобы всё это работало».

STONE TEMPLE PILOTS Drummer Says Making





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