Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме
Eric Kretz в рамках недавнего интервью обсудил акустическую пластинку "Perdida" и ответил на вопрос о том, планирует ли коллектив вернуться к более тяжёлому звучанию:
«На каждом альбоме STP у нас всегда была одна или, может быть, две песни с подобным настроением — более мягкие и акустические. И я полагаю, что это было что-то вроде: "Давайте просто сделаем целый альбом в таком духе — повеселимся и сделаем что-то другое". Запись альбома была удивительным и катарсическим процессом, потому что это была совершенно другая работа... Это была настоящая попытка сделать большее с помощью меньшего и попытаться добиться того, чтобы пространство было так же важно, как и ноты, которые вы слышите. И да, мы как раз собирались отправиться в турне, когда появился COVID. Это было что-то из серии: "О-о-о. Вот и всё".
Следующий альбом — кто знает? Это может быть самая тяжёлая или самая громкая запись, которую мы когда-либо делали, или это может быть смесь этих двух вещей. Я не знаю. Я уверен, что после того, как мы вернёмся из [тура] по Австралии [в конце марта], все будут чесаться и говорить: "Ладно, поехали. Давайте сделаем ещё одну запись" в перерывах между концертами, которые у нас запланированы в этом году здесь, в Штатах. Но нет, это была просто разовая запись, чтобы посмотреть, куда мы движемся, но в то же время нам всем очень понравились многие аспекты этой работы. Так что, возможно, вы услышите нечто большее из перечисленного. Я всегда представлял, как LED ZEPPELIN могут смешивать такие вещи, как мандолины в песнях по соседству с "Black Dog" и другими фантастически, удивительно хорошими рок-песнями. Всё это возможно, и всё это исходит от нас, и всё это музыка. Так что мы просто стараемся, чтобы всё это работало».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).