Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS



Басист и основной автор STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo представил видео на композицию "Love Is Not Made Of Gold", которая взята из выпущенного 21 октября альбома "Lessons Learned":



01. Big Sky Woman

02. She Brings The Rain

03. Love Is Not Made Of Gold

04. Anew

05. Put Aside Your Sorrows

06. Lessons Learned

07. What Will Be

08. Everything

09. What'll I Do

10. Is This Goodbye







