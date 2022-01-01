Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*Почему ROB CAGGIANO ушёл из ANTHRAX 14
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*DEEP PURPLE в Польше 10
*Новое видео OBITUARY 10
*ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошиб... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 58
*Умер Дэн Маккаферти 51
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 20
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
[= ||| все новости группы



*

Stone Temple Pilots

*



14 ноя 2022 : 		 Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS

3 ноя 2022 : 		 ROBERT DELEO: «Идеи насчёт нового материала STONE TEMPLE PILOTS есть»

2 окт 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS выпускает альбом

11 мар 2022 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о новом материале

10 мар 2022 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Для меня честь быть в группе»

5 мар 2022 : 		 На сольном альбоме басиста STONE TEMPLE PILOTS будут пять вокалистов

28 фев 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS почти закончил сольный альбом

27 фев 2022 : 		 Барабанщик STONE TEMPLE PILOTS — об акустическом альбоме

8 янв 2022 : 		 Басист STONE TEMPLE PILOTS: «Две полоски не так страшны»

30 дек 2021 : 		 Тест басиста STONE TEMPLE PILOTS показал две полоски

12 ноя 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS подхватили COVID

9 ноя 2021 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS

22 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о таланте Скотта Уайланда

15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео от басиста STONE TEMPLE PILOTS



zoom
Басист и основной автор STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo представил видео на композицию "Love Is Not Made Of Gold", которая взята из выпущенного 21 октября альбома "Lessons Learned":

01. Big Sky Woman
02. She Brings The Rain
03. Love Is Not Made Of Gold
04. Anew
05. Put Aside Your Sorrows
06. Lessons Learned
07. What Will Be
08. Everything
09. What'll I Do
10. Is This Goodbye




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 150

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом