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Stone Temple Pilots

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15 окт 2021 : 		 Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»

7 окт 2021 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS — о занятиях во время пандемии

13 сен 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS и BUSH отменили тур из-за COVID-19

26 июл 2021 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

21 июл 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS думают о следующем шаге

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

26 мар 2021 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отметят юбилей

5 мар 2021 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN, Ex-MACHINE HEAD исполняют STONE TEMPLE PILOTS

8 окт 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS целиком исполнят 'Purple'

5 авг 2020 : 		 Фрагмент выступления STONE TEMPLE PILOTS

31 июл 2020 : 		 Гитарист STONE TEMPLE PILOTS: «У нас просто зудит, что мы не можем играть»

30 июл 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS исполнят "Core" целиком

6 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

3 фев 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

24 янв 2020 : 		 STONE TEMPLE PILOTS отменили акустический тур

17 янв 2020 : 		 Новое видео STONE TEMPLE PILOTS

10 янв 2020 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

4 дек 2019 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

27 ноя 2019 : 		 Новый альбом STONE TEMPLE PILOTS будет акустическим

24 авг 2019 : 		 Фрагмент нового релиза STONE TEMPLE PILOTS

17 дек 2018 : 		 Акустика от STONE TEMPLE PILOTS

5 апр 2018 : 		 Видео с выступления STONE TEMPLE PILOTS, BUSH и THE CULT

19 мар 2018 : 		 Никаких песен с Честером у STONE TEMPLE PILOTS нет

11 мар 2018 : 		 JOE PERRY, JOHNNY DEPP выступили со STONE TEMPLE PILOTS

9 мар 2018 : 		 Новая песня STONE TEMPLE PILOTS

5 мар 2018 : 		 JOHNNY DEPP присоединился на сцене к STONE TEMPLE PILOTS
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Вокалист STONE TEMPLE PILOTS: «Мы настоящая семья»



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Jeff Gutt в рамках беседы с WRIF рассказал о своём опыте нахождения в группе:

«Мне потребовалось много времени, чтобы попасть туда и чтобы они попросили меня стать их вокалистом. Так что это было долгое время знакомства и доверия друг к другу. Мы стали как одна семья и проводим всё время, которое у нас есть, потому что мы много гастролировали до того, как появился COVID. Мы объездили весь мир вместе. Когда ты делаешь это с людьми, пишешь пластинки и делишь с ними интимные моменты сочинения, возникает прекрасная связь. А эти ребята, их музыкальный словарный запас просто невероятен, так что с меня это снимает много забот. Если раньше я пытался контролировать всё, что происходило вокруг меня, то теперь всё в полном порядке. Мне просто нужно приходить и просто послушать музыку. И когда они её пишут, всё получается очень здорово».

На вопрос, работали ли STONE TEMPLE PILOTS над новой музыкой во время пандемии, он ответил:

«У меня не было достаточно времени, чтобы услышать все их идеи. Но я всегда сочиняю, и я знаю, что они всегда сочиняют. И они всегда приходят с миллионом идей. Так что я с нетерпением жду, когда это случится, потому что это будет похоже на открытие шлюзов, это будет настоящее время для творчества. Сейчас это скорее время, чтобы собраться с мыслями после такого перерыва и просто вспомнить, как это делается [смеётся]. И просто выйти на сцену и попытаться насладиться игрой перед публикой — не то что трудно наслаждаться этим, но это было у нас отнято, так что вернуть это — пока эта основная наша цель. Могу сказать за себя: я просто хочу выйти на сцену, выступить перед людьми и сыграть песни, которые я люблю и которые любят зрители».

JEFF GUTT On His First Four Years As A Member Of STONE TEMPLE PILOTS:





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