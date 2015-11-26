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Вокалист STONE TEMPLE PILOTS : «Мы настоящая семья»



Jeff Gutt в рамках беседы с WRIF рассказал о своём опыте нахождения в группе:



«Мне потребовалось много времени, чтобы попасть туда и чтобы они попросили меня стать их вокалистом. Так что это было долгое время знакомства и доверия друг к другу. Мы стали как одна семья и проводим всё время, которое у нас есть, потому что мы много гастролировали до того, как появился COVID. Мы объездили весь мир вместе. Когда ты делаешь это с людьми, пишешь пластинки и делишь с ними интимные моменты сочинения, возникает прекрасная связь. А эти ребята, их музыкальный словарный запас просто невероятен, так что с меня это снимает много забот. Если раньше я пытался контролировать всё, что происходило вокруг меня, то теперь всё в полном порядке. Мне просто нужно приходить и просто послушать музыку. И когда они её пишут, всё получается очень здорово».



На вопрос, работали ли STONE TEMPLE PILOTS над новой музыкой во время пандемии, он ответил:



«У меня не было достаточно времени, чтобы услышать все их идеи. Но я всегда сочиняю, и я знаю, что они всегда сочиняют. И они всегда приходят с миллионом идей. Так что я с нетерпением жду, когда это случится, потому что это будет похоже на открытие шлюзов, это будет настоящее время для творчества. Сейчас это скорее время, чтобы собраться с мыслями после такого перерыва и просто вспомнить, как это делается [смеётся]. И просто выйти на сцену и попытаться насладиться игрой перед публикой — не то что трудно наслаждаться этим, но это было у нас отнято, так что вернуть это — пока эта основная наша цель. Могу сказать за себя: я просто хочу выйти на сцену, выступить перед людьми и сыграть песни, которые я люблю и которые любят зрители».







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