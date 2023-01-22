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Stone Temple Pilots

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Почему STONE TEMPLE PILOTS — не гранж?



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В рамках недавнего интервью басист STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo ответил на вопрос о том, верно ли утверждение, что коллектив причисляют к гранжу:

«Я не думаю, что мы вчетвером когда-либо давали какое-то название тому, какую музыку мы делаем. Так получилось, что мы появились в то время, когда люди в этом бизнесе придумывали такие термины. Это средство для продажи — всё это лишь средство для продажи — и мы, как и другие группы, оказались втянуты в историю с этим жанром для звукозаписывающих компаний, чтобы заработать деньги. И я полагаю, когда это становится очевидным, они сразу начинают выпускать после этого соответствующую рекламу. Всё это довольно нелепо.

"Interstate Love Song" — гранж? Я так не думаю. На самом деле я написал её как песню в стиле босса-нова; именно так она и начиналась».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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22 янв 2023
YNWA
Чувак, "Interstate Love Song" вышла на альбоме "Purple". Всё, что вышло после смерти Курта Кобейна это уже пост-гранж.) Поздравляю!))
22 янв 2023
Hellg
STP, при всей своей пиздатости, творили в рамках обозначенных другими группами, которые на полшага шли впереди. Этот факт не умаляет их достоинств, но так уж сложилось.
Бля, как же жалко, что Скотт так нелепо умер...
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22 янв 2023
gravitgroove
Hellg, согласен, но все же умер, как гранж-рокер
22 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
Потому что STP не из Сиэтла.
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просмотров: 392

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