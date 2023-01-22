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Почему STONE TEMPLE PILOTS — не гранж?



В рамках недавнего интервью басист STONE TEMPLE PILOTS Robert DeLeo ответил на вопрос о том, верно ли утверждение, что коллектив причисляют к гранжу:



«Я не думаю, что мы вчетвером когда-либо давали какое-то название тому, какую музыку мы делаем. Так получилось, что мы появились в то время, когда люди в этом бизнесе придумывали такие термины. Это средство для продажи — всё это лишь средство для продажи — и мы, как и другие группы, оказались втянуты в историю с этим жанром для звукозаписывающих компаний, чтобы заработать деньги. И я полагаю, когда это становится очевидным, они сразу начинают выпускать после этого соответствующую рекламу. Всё это довольно нелепо.



"Interstate Love Song" — гранж? Я так не думаю. На самом деле я написал её как песню в стиле босса-нова; именно так она и начиналась».







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