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*Новое видео NIGHTWISH 31
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 26
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 21
*METALLICA 14 раз первая 19
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Rotting Christ

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23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 ноя 2023 : 		 Фэн-видео ROTTING CHRIST

4 июл 2023 : 		 ROTTING CHRIST приступили к записи

28 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

20 апр 2023 : 		 ROTTING CHRIST в Нью-Йорке

2 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

16 дек 2022 : 		 Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

22 апр 2022 : 		 Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST

27 апр 2020 : 		 ROTTING CHRIST опубликовали кавер-версию KREATOR

20 мар 2020 : 		 ROTTING CHRIST отменили тур по США
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Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания



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Pro Xristou, новый альбом ROTTING CHRIST, доступен для прослушивания ниже.




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