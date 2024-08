сегодня



Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST



Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"666

"Fire, God And Fear

"P'unchaw kachun- Tuta kachun"

"Kata Ton Daimona Eaytoy"

"Apage Satana"

"Dies Irae"

"Non Serviam"

"Like Father, Like Son"

"Grandis Spiritus Diavolos"

"The Raven"







