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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 23
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Rotting Christ

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3 дек 2024 : 		 ROTTING CHRIST планируют концертный релиз

6 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

23 окт 2024 : 		 Один день с ROTTING CHRIST

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления ROTTING CHRIST

28 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

5 авг 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

25 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

19 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 ноя 2023 : 		 Фэн-видео ROTTING CHRIST

4 июл 2023 : 		 ROTTING CHRIST приступили к записи

28 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

20 апр 2023 : 		 ROTTING CHRIST в Нью-Йорке

2 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST
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ROTTING CHRIST планируют концертный релиз



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ROTTING CHRIST опубликовали следующее сообщение:

«Это официальный трейлер к грядущему официальному концертному альбому группы 35 Years Of Evil Existence, выход которого запланирован на начало 2025 года. Материал был записан и снят на историческом месте Ликабеттус в Афинах, Греция, летом 2024 года, в честь 35-летия существования группы вместе с тысячами людей со всего мира, которые приехали в столицу Греции, чтобы отдать дань уважения группе! Спасибо за внимание и следите за обновлениями, братья и сестры!»




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