сегодня



ROTTING CHRIST планируют концертный релиз



ROTTING CHRIST опубликовали следующее сообщение:



«Это официальный трейлер к грядущему официальному концертному альбому группы 35 Years Of Evil Existence, выход которого запланирован на начало 2025 года. Материал был записан и снят на историческом месте Ликабеттус в Афинах, Греция, летом 2024 года, в честь 35-летия существования группы вместе с тысячами людей со всего мира, которые приехали в столицу Греции, чтобы отдать дань уважения группе! Спасибо за внимание и следите за обновлениями, братья и сестры!»







+1 -0



просмотров: 177

