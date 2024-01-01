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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Rotting Christ

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Новое видео ROTTING CHRIST



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"All For One", новое видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pro Xristou, выпущенного 24 мая на Season Of Mist:

"Pro Xristoy (Προ Χριστο?)"
"The Apostate"
"Like Father, Like Son"
"The Sixth Day"
"La Lettera Del Diavolo"
"The Farewell"
"Pix Lax Dax"
"Pretty World, Pretty Dies"
"Yggdrasil"
"Saoirse"
"Primal Resurrection" (Bonus Track)
"All For One" (Bonus Track)




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