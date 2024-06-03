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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 35
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
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Rotting Christ

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3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 ноя 2023 : 		 Фэн-видео ROTTING CHRIST

4 июл 2023 : 		 ROTTING CHRIST приступили к записи

28 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

20 апр 2023 : 		 ROTTING CHRIST в Нью-Йорке

2 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

16 дек 2022 : 		 Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

22 апр 2022 : 		 Вокалист BORKNAGAR в новой песне ROTTING CHRIST

26 янв 2022 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

5 апр 2021 : 		 Студийное видео ROTTING CHRIST

15 фев 2021 : 		 Drum-cam от ROTTING CHRIST

27 ноя 2020 : 		 Доступна дискография ROTTING CHRIST

8 ноя 2020 : 		 Офиура названа в честь ROTTING CHRIST

27 сен 2020 : 		 ROTTING CHRIST в визите в Мексику в 1995

13 авг 2020 : 		 Видео с выступления ROTTING CHRIST
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Новое видео ROTTING CHRIST



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"Pix Lax Dax", новое видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pro Xristou, выпущенного 24 мая на Season Of Mist:

"Pro Xristoy (Προ Χριστο?)"
"The Apostate"
"Like Father, Like Son"
"The Sixth Day"
"La Lettera Del Diavolo"
"The Farewell"
"Pix Lax Dax"
"Pretty World, Pretty Dies"
"Yggdrasil"
"Saoirse"
"Primal Resurrection" (Bonus Track)
"All For One" (Bonus Track)




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3 июн 2024
rassol
Блядь, ролик к очередному "Assassin's Creed" какой-то.
3 июн 2024
kircore
Ассасинс Крид Одиссея. Переиграли посоны.
Like!1

просмотров: 261

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