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*Видео с текстом от DESTINITY 271
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Rotting Christ

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21 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

3 дек 2024 : 		 ROTTING CHRIST планируют концертный релиз

6 ноя 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

23 окт 2024 : 		 Один день с ROTTING CHRIST

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления ROTTING CHRIST

28 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

5 авг 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

25 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

19 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 ноя 2023 : 		 Фэн-видео ROTTING CHRIST

4 июл 2023 : 		 ROTTING CHRIST приступили к записи

28 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

20 апр 2023 : 		 ROTTING CHRIST в Нью-Йорке
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|||| 21 янв 2025

Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST



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Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air Festival 2024, доступно для просмотра ниже.

Watch ROTTING CHRIST Perform "666" Live At Bloodstock Open Air 2024; Pro-Shot Video




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