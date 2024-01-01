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*Умер Пол Ди'Анно 33
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 26
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 26
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Rotting Christ

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23 окт 2024 : 		 Один день с ROTTING CHRIST

25 сен 2024 : 		 Видео полного выступления ROTTING CHRIST

28 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

5 авг 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

25 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

4 июл 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

19 июн 2024 : 		 Видео с текстом от ROTTING CHRIST

11 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

3 июн 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

29 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

23 май 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST доступен для прослушивания

21 май 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

24 апр 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

28 мар 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

21 фев 2024 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

22 янв 2024 : 		 Новый альбом ROTTING CHRIST выйдет весной

11 янв 2024 : 		 ROTTING CHRIST готовятся к юбилею

29 ноя 2023 : 		 Концертное видео ROTTING CHRIST

15 ноя 2023 : 		 Фэн-видео ROTTING CHRIST

4 июл 2023 : 		 ROTTING CHRIST приступили к записи

28 апр 2023 : 		 Новое видео ROTTING CHRIST

20 апр 2023 : 		 ROTTING CHRIST в Нью-Йорке

2 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

15 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ROTTING CHRIST

16 дек 2022 : 		 Новый ЕР ROTTING CHRIST доступен для прослушивания
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|||| сегодня

Один день с ROTTING CHRIST



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ROTTING CHRIST опубликовали ролик, рассказывающий об одном дне из тура Pro Xristou 2024 — видео доступно ниже.




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