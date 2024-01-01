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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 35
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
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Rotting Christ

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Новое видео ROTTING CHRIST



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"The Sixth Day", новое видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pro Xristou, выпущенного 24 мая на Season Of Mist:

"Pro Xristoy (Προ Χριστο?)"
"The Apostate"
"Like Father, Like Son"
"The Sixth Day"
"La Lettera Del Diavolo"
"The Farewell"
"Pix Lax Dax"
"Pretty World, Pretty Dies"
"Yggdrasil"
"Saoirse"
"Primal Resurrection" (Bonus Track)
"All For One" (Bonus Track)

ROTTING CHRIST Debut Official Video For "The Sixth Day"




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