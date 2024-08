сегодня



Новое видео ROTTING CHRIST



"The Sixth Day", новое видео группы ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pro Xristou, выпущенного 24 мая на Season Of Mist:



"Pro Xristoy (Προ Χριστο?)"

"The Apostate"

"Like Father, Like Son"

"The Sixth Day"

"La Lettera Del Diavolo"

"The Farewell"

"Pix Lax Dax"

"Pretty World, Pretty Dies"

"Yggdrasil"

"Saoirse"

"Primal Resurrection" (Bonus Track)

"All For One" (Bonus Track)







