Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 80
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп... 16
*GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ... 15
*GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 80
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 29
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
[= ||| все новости группы



*

Winger

*



23 мар 2025 : 		 KIP WINGER о финальном шоу WINGER

22 сен 2024 : 		 Видео полного выступления WINGER

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления WINGER

23 сен 2023 : 		 REB BEACH о первом хите WINGER

22 сен 2023 : 		 Демо-записи WINGER выйдут в бокс-сете

5 сен 2023 : 		 Гитаристу WINGER 60

20 авг 2023 : 		 Новое видео WINGER

24 июл 2023 : 		 KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления WINGER

5 май 2023 : 		 Новое видео WINGER

12 апр 2023 : 		 Лидер WINGER — об общении с поклонниками

6 апр 2023 : 		 Новое видео WINGER

18 мар 2023 : 		 KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним

16 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома WINGER

10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY

7 сен 2021 : 		 WINGER отменил концерты из-за случаев COVID-19

6 июл 2021 : 		 Видео полного выступления WINGER

17 фев 2021 : 		 KIP WINGER записывает вокал

14 дек 2020 : 		 У WINGER есть семь песен

12 ноя 2020 : 		 Новый альбом WINGER будет «тяжёлым и прогрессивным»

17 окт 2020 : 		 Гитарист WINGER представил новый трек

15 сен 2020 : 		 Гитарист WINGER выпускает сольную работу
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KIP WINGER о финальном шоу WINGER



zoom
KIP WINGER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чего ему будет не хватать после финального шоу WINGER:

«Слушайте, я был известен всю свою жизнь. Но я никогда не говорил «Эй, я рок-звезда» или что-то в этом роде. Я просто общаюсь с людьми. Чего мне будет не хватать, так это игры с этими ребятами, которых я очень люблю, но я очень рад перейти в другой мир, который меня очень вдохновляет, потому что я услышал так много музыки.

В какой-то момент я отыграю последнее шоу с группой. Я не знаю, когда это будет. Но это не значит, что я не смогу отправиться в круиз или еще куда-нибудь. Я действительно не знаю. Я не собираюсь говорить: «Эй, это наше последнее шоу», потому что... Ну, KISS делали это в течение 10 лет, так что...».

На вопрос о том, есть ли у него какие-то мысли по поводу того, где пройдет последнее шоу WINGER, Kip сказал:

«У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но пока еще ничего не решено. Как только я узнаю, я вам сообщу».

Что касается возможности приезда гостей на финальный концерт WINGER, он сказал:

«Это было бы круто. Я думал об этом, но все зависит от места, где мы будем находиться. Так что я пока не знаю».












Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 54

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом