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KIP WINGER о финальном шоу WINGER



KIP WINGER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чего ему будет не хватать после финального шоу WINGER:



«Слушайте, я был известен всю свою жизнь. Но я никогда не говорил «Эй, я рок-звезда» или что-то в этом роде. Я просто общаюсь с людьми. Чего мне будет не хватать, так это игры с этими ребятами, которых я очень люблю, но я очень рад перейти в другой мир, который меня очень вдохновляет, потому что я услышал так много музыки.



В какой-то момент я отыграю последнее шоу с группой. Я не знаю, когда это будет. Но это не значит, что я не смогу отправиться в круиз или еще куда-нибудь. Я действительно не знаю. Я не собираюсь говорить: «Эй, это наше последнее шоу», потому что... Ну, KISS делали это в течение 10 лет, так что...».



На вопрос о том, есть ли у него какие-то мысли по поводу того, где пройдет последнее шоу WINGER, Kip сказал:



«У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но пока еще ничего не решено. Как только я узнаю, я вам сообщу».



Что касается возможности приезда гостей на финальный концерт WINGER, он сказал:



«Это было бы круто. Я думал об этом, но все зависит от места, где мы будем находиться. Так что я пока не знаю».























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