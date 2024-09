сегодня



Видео полного выступления WINGER



Видео полного выступления WINGER, которое состоялось в рамках ProgPower USA 2024, доступно для просмотра ниже:



"Blind Revolution Mad"

"Down Incognito"

"Spell I'm Under"

"In My Veins" (live debut)

"Junkyard Dog (Tears on Stone)"

"The Lucky One" (live debut)

"In for the Kill" (first time since 2002)

"No Man's Land"

"Like a Ritual"

"Who's the One"

"Rainbow in the Rose"

- guitar solo -

"Black Magic" (Reb Beach song)

"Headed for a Heartbreak"

"Easy Come Easy Go"

"Madalaine"











