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REB BEACH о конце WINGER



REB BEACH в недавнем интервью прокомментировал новости о том, что WINGER едут в прощальный тур:



«Очень жаль, что Kip [Winger, фронтмен WINGER] хочет покончить с этим, ведь мне это очень нравится, и я мог бы заниматься этим еще 10 лет. Но это очень тяжело для его голоса. Когда он говорит, что у него плохой вечер, вы никогда об этом не догадаетесь. Я видел, как у певцов бывают плохие вечера, а его плохой вечер звучит как пластинка. Одна нота может быть бемольной, или у него могут быть проблемы с тремя нотами в «Miles Away», а потом он говорит: «Эх, это так неловко». А я говорю: "Нет, это всего лишь три ноты. Да ладно, чувак". Эти люди приходят посмотреть на певцов из 80-х, которые уже не могут спеть ни одной ноты. А Kip действительно, действительно потрясающий. Но ему приходится прилагать столько усилий, чтобы поддерживать это вокальное совершенство.



Дело в этом, а еще в том, что гастроли — это тяжело, но в основном в том, что он слышит другого барабанщика. Он всегда хотел заниматься классикой. Это то, что у него в душе. Он уже 35 лет играет с этой группой, и вот, наконец, он ворвался в мир классики. Несколько лет назад он был номинирован на премию «Грэмми». А симфонический оркестр Нэшвилла исполняет его произведение, которое он написал для них. Я собираюсь прилететь и посмотреть на это 9 мая. И это то, что его по-настоящему увлекает. Ему не нужны деньги, а вот мне бы они пригодились. И поэтому он хочет завязать. Что очень плохо, потому что мы могли бы найти другого вокалиста. Но нет — в WINGER не может быть другого, какой в этом смысл?»



















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